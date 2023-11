“Me harté de todo”, Juanes dio detalles sobre su depresión y el momento en el que se cuestionó como padre y esposo

Juan Esteban Aristizabal, más conocido como Juanes es un reconocido cantante y compositor que gracias a su carrera artística, ha llevado el legado de la música en español por todo el mundo, siendo siempre fiel a sus raíces en el rock y el pop, por lo que tras sus éxitos musicales como ‘A Dios le pido’, ¡Volverte a ver’, y ‘La camisa negra’, sigue componiendo y creando álbumes desde lo más profundo de su corazón.

Más allá de ser un músico, Juanes se ha convertido en un referente para varias generaciones, e incluso, con su esposa Karen Martínez, ha conformado una de las familias más sólidas y estables de la farándula nacional, puesto que junto a sus tres hijos, Luna, Paloma y Dante, han demostrado que el amor es más fuerte que los obstáculos que les pone la vida.

Tanto así, que Juanes abrió su corazón y reveló en ‘La Red’ que la fama le jugó una mala pasada, incluso vivió momentos muy difíciles en los que se cuestionó como cantante, como persona y se enfrentó a la depresión, un tema que no le era fácil mencionar frente a los medios de comunicación, pero que al final de cuentas, entendió que dentro de su misión de vida, está el dar ejemplo desde sus vivencia, más allá de las historias que deja plasmadas en las letras de sus canciones.

“Hace 12 años, en el 2010, entré en ese mundo muy oscuro de mi vida, muy triste. Ahí fue donde tuve que tocar fondo para volverme a levantar. Cada quien tiene sus niveles de la vida, pero en ese caso para mí fue un momento muy triste, muy duro, en donde trabajé tanto por tanto tiempo que me harté de todo, de la música, de mis compañeros”, inició mencionando el artista.

Además explicó el por qué inició todo: “A todos nos pasa, porque uno comienza muy joven en esto. Y cuando comienzas es una sensación de: ‘quiero más, puedo más’ […] Pero en realidad no. Es como si vas a una carrera de carros, si no vas a los ‘pits’ a cambiar la llanta no es lo mismo. Pasa igual en la música”.

Finalmente, habló del reto que asumió en su casa y de la adversidad que tuvo que enfrentar para abrir los ojos, darle un nuevo rumbo a su vida y con los pies en la tierra, ser el mejor padre, el mejor esposo y su mejor versión para no perder su familia, su base. Vale la pena recordar que en entrevista con Santiago Alarcón, había mencionado que se estaba perdiendo etapas importantes de la vida de sus hijos, incluso, tuvo grandes diferencias con una de sus hijas, por lo que tuvo que

“Mis hijos están más grandes, cada uno en la universidad, en su mundo. Entonces puedo tener mi independencia de nuevo. Cecilia y yo vamos demasiado bien, ya nos conocemos y eso ayuda a que las cosas fluyan con madurez y más aprendizaje. Puse primero a mi familia y me puse primero a mí y mi salud”, acotó Juanes.