“Cecilia no entiende”, Juanes sermoneó a su esposa por diferencias personales en los Latin Grammy

Juanes y Karen Martínez conforman una de las parejas más sólidas y estables de la farándula colombiana por su relación sentimental de más de 20 años y su matrimonio que dio vida a sus tres hijo, Luna, Paloma y Dante. Su apoyo siempre ha sido incondicional, y a pesar de las diferencias que han tenido y de las dificultades que han enfrentado, siguen juntos, cada vez más fuertes e incluso, se acompañan en cada instante para celebrar juntos los logros personales.

Tanto así que para la ceremonia de los premios Latin Grammy, Juan Esteban, más conocido como Juanes, compartió un particular momento en sus redes sociales, como los que él suele subir para revelar un poco de su cotidianidad mezclado con su característico humor.

Por medio de un video en Instagram, desde el camerino y aún sin el traje que lució en el escenario, dijo entre risas y con su esposa al fondo: “Yo tengo un problema el berraco, ah, es que Cecilia piensa que yo vengo como a pasear a los Grammy, yo vengo a pasear y no vengo a pasear, yo vengo a trabajar, tengo que calentar la voz, tengo que dormir bien para poder cantar, no. puedo venir a trabajar, yo no vengo aquí a pasear, pero ella no, ella cree que yo soy Juan Esteban el que vive en la casa y no no no, yo soy Juanes, hiju·put$, fuck1ng Juanes, Cecilia no entiende”.

En su defensa, Karen Martínez respondió: “Yo sí entiendo”, y continuó diciendo: “Él cree que yo soy cualquiera y no, yo no soy cualquiera, yo soy ‘la Chechi’, no soy Cecilia, soy ‘la Chechi’, es más, soy Karen, ahí se las dejo”.

Aunque no hablaron más del tema, sí dejaron saber que su diferencia personal fue debido a que Karen deseaba disfrutar de forma diferente los Latin Grammy con su esposo, pero él, siendo uno de los nominados y con presentación incluida, tenía que enfocarse en su rol de artista y no de ciudadano común y corriente, o como un asistente más.