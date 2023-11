Cantándole la tabla: Marbelle no se quedó callada y le respondió a Gustavo Bolivar por el triunfo de Milei en Argentina Captura de pantalla redes sociales 20 de noviembre de 2023

El pasado 19 de noviembre se llevó a cabo la segunda vuelta presidencial en Argentina entre Javier Milei y Sergio Massa, donde Milei quedó electo como el nuevo presidente de ese país, siendo polémico en redes sociales por ser considerado de ultra derecha. Las. reacciones en Colombia no se hicieron esperar y el Presidente Gustavo Petro mencionó en ‘X’ “Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos... el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad.”

Otra de las personalidades políticas que se pronunció en dicha red social fue Gustavo Bolívar mencionando “El mensaje de Argentina es clarísimo: nos ponemos pilas a desarmar la narrativa que le han montado a Petro y a gobernar con intensidad o preparémonos para esto”. Dicho mensaje también polémico y generando un sin fin de opiniones divididas.

Marbelle no se quedó callada y le respondió a Gustavo Bolivar por el triunfo de Milei en Argentina

Como es costumbre, Marbelle se ha referido a su postura política en redes sociales, dejando claro que su apoyo siempre ha sido la derecha colombiana, incluso, llegándose a tomar fotografías junto a Álvaro Uribe. Pero en vista del triunfo de Milei en Argentina, la cantante no dudó en responderle la publicación de Bolívar mencionando “Excelente! Prepárate tú …Nosotros lo apoyamos !”. Esto sin duda hizo que los seguidores de Marbelle la apoyaran haciendo comentarios y hasta memes en contra de Bolivar y del gobierno actual.