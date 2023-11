Amparo Grisales mandó a la ‘porra’ a seguidor quien aseguró que ‘la diva’ apoyó cantos de “Fuera Petro” (Captura de pantalla twitter y Yo me Llamo. 18 de noviembre de 2023)

El partido durante las eliminatorias entre Colombia y Brasil el pasado miércoles en el Estadio Metropolitano de Barranquilla si bien estuvo marco por emociones de alegría al ver al papá de Luis Díaz, disfrutar con pasión los goles de su hijo, luego de haber estado 13 días secuestrado por el Frente Norte del Eln, también ocurrió un hecho que sigue generando diversas opiniones.

Y es que antes de que rodara la pelota en el campo de juego, el Estado, al unísono, empezó a cantar la arenga ‘Fuera Petro’. El problema es que dentro de los espectadores estaba Antonella Petro, quien fue grabada por una persona que también se encontraba en palco, cuando salía molesta ante los cánticos del Estadio.

El video fue difundido a través de redes sociales, generando en su mayoría rechazo, pues se trataba de una menor de edad donde ni siquiera estaba presente el primer mandatario. “Mi hija de 15 años tuvo que salir del estadio de Barranquilla. Dirigieron el cántico de la oposición contra ella, una mujer menor de edad. Cobardes”.

Incluso, ante este polémico hecho, el ICBF se pronunció a través de su cuenta en X. “Su nombre, la recreación y la libre expresión son derechos fundamentales de las niñas y los niños de Colombia, según el Artículo 44 de nuestra Constitución. Toda justificación a la agresión que sufrió hoy Antonella Petro, es una vulneración a sus derechos fundamentales”.

Amparo Grisales insultó a seguidor que pretendió involucrarla en canto de “Fuera Petro”

Tras el 2-1 en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, a favor de la Selección Colombia, el video de la arenga “fuera petro”, sigue dando de que hablar en redes sociales.

A través de su cuenta en X, un usuario citó al video etiquetando a Amparo Grisales, asegurando que ‘La Diva de Colombia’ “dice que #SiSeLlaman #FueraPetro”.

No fue sino hasta un día después, que una de los jurados de Yo me Llamo, le respondió al hombre bastante molesta. “Cuando dije eso????? No invente ridiculo!!!!”.