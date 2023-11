“Un infierno”: Yeferson Cossio contó detalles de lo difícil que fue su infancia

Yeferson Cossio decidió abrirse un poco en relación a su infancia, hablando sobre las calamidades que vivió cuando era un niño, resaltando algunos eventos de los que todavía tiene recuerdos bastante turbios. También resaltó que el apoyo de su hermana, Cintia Cossio, fue de mucha ayuda para poder sobrellevar la situación.

El influencer ha dejado ver a través de sus historias que vive de manera bastante acomodada, mostrando con frecuencia los lujos que suele darse, desde viajes a distintas partes del mundo hasta opulentos vehículos personalizados, además de las donaciones que realiza a refugios animales.

Y así como disfruta por su cuenta, también suele involucrar a sus familiares cercanos, en especial a su hermana, Cintia, con quien ha demostrado tener un vínculo muy fuerte con ella, no solamente por las bromas que le hace, sino también por otro tipo de gestos importantes que dejan en evidencia la unión entre ambos.

A propósito de esto, un seguidor de Yeferson Cossio le envió un mensaje que decía: “es admirable el amor que le tienes a tu hermana”.

Este mensaje llevó a que el influencer dejara salir algunos detalles de su relación con su hermana, y a su vez parte de las dificultades que ambos tuvieron que vivir durante su infancia, dejando claro que fue una época bastante difícil para ellos.

“Y, ¿cómo no le voy a tener amor? Tuvimos una infancia de mi***a, aguantamos hambre; nos quitaban los servicios; nos humillaban; a mí me golpeaban porque era una mala persona, de hecho, los padres de los otros niños no los dejaban juntar conmigo”, empezó a relatar el colombiano.

Yeferson Cossio contó más detalles de su complicada infancia

En la misma historia, el creador de contenido siguió contando parte de lo que él y su hermana tuvieron que vivir cuando eran pequeños, revelando que, aparentemente, fueron testigos de asesinatos.

“Nuestros padres nunca estaban porque estaban ocupados trabajando para que nosotros ‘no viviésemos lo que ellos tuvieron que vivir’. Vivíamos en una comunidad marginada y llena de violencia, veíamos, literalmente, cómo asesinaban gente y eso era normal para nosotros”, escribió Yeferson Cossio.

De cara al final del mensaje, volvió a resaltar la importancia de su hermana en su vida, dejando claro que ella terminó siendo una base para que su infancia fuera un poco más llevadera.

“Así que una vez más digo, ¿cómo no la voy a amar? Si era lo único bonito que yo tenía cuando vivía un infierno en vida. Siempre nos hemos tenido el uno al otro. Siempre nos motivamos a seguir adelante sin importar por qué”, concluyó Cossio.