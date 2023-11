“Solo duermo dos horas”: Yeferson Cossio habló del problema que le impide conciliar el sueño

Yeferson Cossio le contó a sus seguidores que desde hace algunos días ha estado presentando un problema que le impide dormir correctamente, indicando que solo ha podido conciliar el sueño por dos horas cada noche. Y si bien explicó que este detalle no le afecta mucho, hay una complicación mayor que empieza a afectarle físicamente.

El influencer suele ser muy abierto con sus seguidores sobre todo tipo de temas, desde sus relaciones amorosas, pasando por sus negocios, como en otros aspectos de su vida privada, revelando en más de una oportunidad cuánto dinero gana con sus publicaciones.

Ya que el patrimonio de Yeferson Cossio es vasto, tal y como ha dado a entender en algunas publicaciones, el joven aprovecha para darse varios lujos, desde comprar vehículos costosos, pasando por viajes alrededor del mundo, hasta varias donaciones a refugios animales.

Sin embargo, también decide invertir en él mismo, como en una reciente operación a la que se sometió hace algunas semanas. Pero no fue por salud, sino para un detalle estético, indicando que quiso añadir un par de centímetros a sus piernas.

En un clip que publicó en su cuenta de Facebook, el creador de contenido estuvo narrando un poco respecto a cómo fue el proceso, contando también que se trata de una de las cirugías más costosas y dolorosas que existen.

Y a propósito de esto, el colombiano contó que es precisamente el dolor en sus piernas, producto de su operación, lo que le dificulta dormir varias horas en la noche: “estos días, los últimos 11 o 12, no he podido dormir sino dos horas, máximo. Y eso que interrumpía en lapsos de 15-20 minutos por el dolor de mis piernas”.

Yeferson Cossio ha podido lidiar con el dolor la mayor parte del tiempo

Si bien a Yeferson Cossio se le complica un poco dormir debido a las fuertes dolencias que presenta en sus piernas, contó que no le afecta tanto durante el resto de su jornada, indicando que puede realizar varias actividades mentalizándose en ignorar el dolor.

Además, contó que ha intentado recurrir a algunos analgésicos y somníferos para poder dormir sin problemas, pero desafortunadamente para él todo ha sido en vano: “he intentado con pastillas para el dolor, para dormir, los somníferos y eso, y no me funciona. Me despierta el dolor”.

También destacó que esta alternativa le ha pasado factura por termina dejándolo somnoliento, pero no lo suficiente para poder dormir plenamente.