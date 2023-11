J Balvin habría respondido tiradera de Bad Bunny con mensaje en Esfera de Las Vegas

Desde su inauguración el pasado 4 de julio la Esfera de Las Vegas ha proyectado una infinidad de imágenes por fuera y por dentro que han atraído a más de uno y es que con 173 millones de píxeles, es la pantalla de mayor resolución en todo el mundo. Y va desde el suelo hasta los 76 metros de altura.

Sin embargo, tal parece que esta vez no solo se trató de un emoji mirando pasar los carros que transitan al frente del lugar en el que se erige, sino de una frase que se ve en un video que se ha hecho viral en rede sociales.

“J Balvin doesn’t need more friends” que traducido al español quiere decir “J Balvin no necesita más amigos”. Esto acompañado de un número “+ 1 917 – 920 – 5445 " que es un código de Nueva York.

La imagen llega en el momento en que el colombiano se destacó con una presentación durante la ceremonia de apertura del Gran Premio de Las Vegas, un importante evento en el mundo de la Fórmula 1.

¿Respuesta para Bad Bunny?

Es de recordar que Bad Bunny lanzó una frase en una canción incluida en su más reciente producción discográfica que lleva por nombre ‘Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana’. En la parte final de ‘Thunder Y Lightning’, el tema en el que Benito colabora con Eladio Carrión, suena el beef.

“Thunder, lightning, yo soy un astro, Ricky Martin. Ustede’ me han visto, to’s mis temas están charting . Usted’ me han visto, siempre ando con los mismo’. Mientras ustedes son amigos de to’ el mundo como Balvin”, se escucha en la canción.

Tras la publicación del video muchos no tardaron en asegurar que se trataría de su respuesta a Bad Bunny “Marketing. Álbum seguro”, “Amigo de todos, amigo de nadie”, “😂😂😂😂 especialmente después de la pulla de 🐰” y “Atentos Balvin le responderá tarde temprano a Bad en una de sus canciones 🤔”.