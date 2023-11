“Tan ordinaria”: Ana del Castillo en medio de las críticas por su inglés en Latin Grammy

La cantante Ana del Castillo deslumbró cada vez que aparecía en los Latin Grammy no solo por su belleza, sino por la sensualidad que la caracteriza, pero también llamó la atención que no dejó de ser ella frente al público.

La intérprete de ‘La Cachera’ y ‘La Voa Hace Boja’ presentó una de las categorías, específicamente el “Álbum de Jazz Latino/ Jazz” y al anunciar a los ganadores debía pronunciar una frase en inglés, pero no la pudo culminar y resolvió a su manera.

“Y el Latin Grammy es, raqui y raqui y raqui raqui vamos a ver. Chucho Valdés y Paquito D’Rivera with... ¡Ay yo no sé qué es eso!” — Ana del Castillo

Pero los videos no tardaron en volverse más que virales en las redes sociales por lo que la comunidad digital se manifestó de dos formas, una a favor y la otra en contra. “Ojalá todos tuviéramos el valor de ser libres y auténticos como lo es ella. @anadelcastilloj siempre me saca una carcajada 😂❤️”, “Original me encanto 😂 😂 😂 😂” y “Ana del castillo es lo mejor 🔥❤️ Colombia la ama porque es un espectáculo de ser. Los demás asolápanos que la critican viven aún en la colonia”.

Propongo a Ana del Castillo como host de los próximos VMAs



pic.twitter.com/wVOOvPppdm — david puentes (@DavidPuentesSoy) November 16, 2023

Sin embargo, pese a que muchos disfrutaron la manera de la cantante en expresarse otros vieron como una burla lo sucedido y aseguraron que momentos así hacen quedar mal a Colombia en el mundo.

Vuelve y juega, ¡Ana María del Castillo! 🙌🏼🤣 pic.twitter.com/UM4C1z36MS — Una tal Amparo (@LaArrebato) November 16, 2023

“Fuera de chiste que falta de profesionalismo y de respeto con el artista ganador”, “No entiendo como comentan que disque auténtica, que cosa tan ordinaria, cree que está en el patio de su casa ¿soy la única persona a la que la actitud de esta mujer le genera como vergüenza?” y “Muy gracioso y todo, pero yo creo que hay lugares en los que sí y en los que no. En Colombia eso se goza y se celebra, afuera es como ven a ‘Colombia’”.