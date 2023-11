¿Buen hijo regresa a casa? Presentadora que habría sido despedida de RCN, llegó nuevamente a ‘Lo sé todo’

Lo sé todo es uno de los programas de entretenimiento más famosos de Canal 1, pues durante varios años se ha dedicado a revelar las principales noticias sobre diversas figuras de la farándula nacional de primera mano en compañía de Elianis Garrido, Ariel Osorio y Nanis Ochoa. Sin embargo, esta semana los nuevos presentadores resultaron siendo los protagonistas, incluso una presentadora que habría sido despedida de RCN llegó nuevamente al programa generando sorpresa.

Durante el inicio de ‘Lo sé todo’ una de las figuras que terminó sorprendiendo fue precisamente Alejanda Serje, quien durante varios años fue la presentadora del programa tomando la decisión de llevar a cabo nuevos proyectos y con tristeza en aquel momento agradeció al canal y por supuesto, a sus compañeros y los televidentes por el cariño demostrado.

Tiempo después, la misma Alejandra, a través de su cuenta de Instagram, confirmó su presencia en el programa matutino de RCN ‘Mañana Express’ junto a Ana Karina Soto, Sandra Bohórquez, Marín, Mauricio Vélez, entre otros. Sin embargo, días anteriores el mismo programa ‘Lo sé todo’ aseguró que tanto Alejandra Serje como Mauricio Vélez habrían sido despedidos del canal, es decir, RCN optó por no renovarles su contrato para este 2024.

Si bien, tanto Alejandra como Mauricio han preferido no referirse al tema, lo cierto es que las reacciones en medio de su presencia en el canal no faltaron, pues sacaron a flote el famoso dicho “Cuando los gatos no están los ratones hacen fiesta”. Por su parte, Alejandra, en medio de varias risas, aseguró que estaba feliz por estar de invitada en el programa, a pesar de que sus colegas y amigos Ariel y Elianis no estuvieron en el programa durante estos días.

Por lo pronto se desconoce si ‘Lo sé todo’ está pensando en volver a contratar a Serje y en esa misma medida si ella está en la búsqueda de regresar a Canal 1, teniendo en cuenta que Osorio durante algún tiempo estaría ausente del programa debido a la cirugía a la que se sometió.