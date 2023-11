Ana del Castillo: No ganó en los Latin Grammy pero se robó el show por su manera de presentar las categorías Captura de pantalla 17 de octubre 2023

Este 16 de octubre no solo se llevó a cabo el partido de Colombia y Brasil, donde la selección colombiana triunfó 2-1. Pero ese no fue el único evento importante que sucedió este día, ya que también se llevó a cabo los Latin Grammy en Sevilla, España, donde el talento colombiano arrasó con las premiaciones en las diferentes categorías. Pero lo que más llamó la atención fue la actitud y particular manera de presentar algunas categorías por parte de Ana del Castillo

Te podría interesar: “El próximo partido no me lo pierdo”: Marbelle reaccionó ante los abucheos contra Petro en el parido de Colombia y Brasil

La cantante de Vallenato presentó varias categorías durante la noche de la música hispano hablante, pero su particular manera de presentar cada una de ellas, causó furor en redes sociales mencionando “ella no finge y eso me encanta!”, “Ana del castillo tesoro nacional de Colombia”, “Se lo disfrutó muy a su manera. Divina”, mencionaron algunos internautas en redes sociales apoyando a la cantante.

Te podría interesar: “¿Saludamos o mandamos a la policía?” Los ‘nuevos presentadores’ que le corrieron la silla a figuras de Día a Día

Una de las frases más icónicas que dijo Ana del Castillo en los Latin Grammy fueron “Tírala pa’ ve”, “Vamo’ a leer pa’ ve’”, “Está la vaina fuerte”, “Venga venga, usted”, fue algunas de las que más resaltaron. Esto hizo que estos clips se hicieran tendencia en redes sociales. Sin embargo, hubo uno que otro que consideró de mal gusto que la cantante colombiana se expresara de tal forma en una premiación seria. A pesar de estar nominada como Mejor Nuevo Artista y no haber ganado, la cantante sin duda llamó la atención de los internautas que no pudieron asistir a la ceremonia.

Te podría interesar: “Guie el país un hijuemadre día”: Participante de MasterChef se fue en contra de Gustavo Petro y le pidió comportarse