Yeferson Cossio abrió su corazón y habló de su dura niñez

Ver a Yeferson Cossio hacerle pesadas bromas a su hermana Cintia Cossio es más que rutinario en todas sus rede sociales, las cuales han sido ampliamente aplaudidas y también criticadas por la comunidad digital.

Pero también en sus redes sociales el empresario y creador de contenido ha manifestado el gran amor y protección que tiene con ella, tal como respondió hace poco tras publicar uno de sus videos en el que le contestaron que sentían admiración por el amor que le tiene. Ante ello Yeferson Cossio se mostró más que agradecido y agregó más palabras con las reveló algunas circunstancias de su infancia.

“Y ¿Cómo no le voy a tener amor? Tuvimos una infancia de mierd@, aguantábamos hambre, nos quitaban los servicios, nos humillaban, a mi me golpeaban porque era una mala persona, de hecho, los padres de los otros niños no los dejaban juntar conmigo, solo Anderson Torres desobedecía a su mamá y no me daba la espalda”, indicó en primera insyancia Yeferson Cossio.

Seguidamente hizo referencia al esfuerzo de sus padres por sacarlos adelante y también de cómo era testigo de la violencia que rodeaba el lugar en el que vivía tiempo atrás en su niñez.

“Nuestros padres nunca estaban porque estaban ocupados trabajando para que nosotros ‘no viviésemos lo que ellos tuvieron que vivir’. Vivíamos en una comunidad marginada y llena de violencia, veíamos, literalmente, como asesinaban gente y eso era normal para nosotros, ese era el día a día”, agregó Yeferson Cossio.

Finalmente, indicó que su hermana ha sido una de las mejores personas que ha tenido y más en su infancia, por lo que el amor y respeto hacia ella es más que irrestricto de su parte.

“Así que una vez más digo ¿cómo no la voy a amar? Si era lo único bonito que yo tenía cuando vivía un inferno en vida. siempre nos hemos tenido el uno al otro. Siempre nos motivamos a seguir adelante sin importar por qué”, finalizó Yeferson Cossio.