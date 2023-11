Ovy On The Drumbs reveló lo que le causó el éxito de ‘Tusa’ de Karol G

El pasado 7 de noviembre del año 2019 el mundo conoció ‘Tusa’ la cual es una canción de la cantante colombiana Karol G y la rapera trinitense Nicki Minaj. El tema, escrito por Keityn, Karol G y Minaj, y producida por Ovy On The Drums, llegó a través de Republic Records, Universal Music Latino y Universal Music Group como el primer sencillo del tercer álbum de estudio ‘KG0516′.

Ahora, Elkin de la Hoz quien trabaja en fortalecer el crecimiento del género urbano en Colombia, mejor conocido en las rede sociales como ‘Dímelo King’, tuvo de invitado al productor Ovy On The Drumbs quien reveló que vivió una ansiedad tras el éxito del tema.

“Te confieso que al principio me daba mucho estrés y mucha ansiedad, que hasta me enfermé de ansiedad de pensar en eso, porque me pasó con ‘Tusa’, cuando hicimos ‘Tusa’ ¿qué sigue? Y con Karol hablé y llegamos a pensar en que no es pensar qué sigue, es que no hay que superar ‘Tusa’. Uno no puede pensar en que tiene que superar una canción. Uno tiene que pensar en que hay que hacer buena música, música que te llene y que tú le quieras dar al público”, dijo Ovy On The Drumbs.

Agregó que después de ‘Tusa’ llegó ‘Ay Dios Mío’ y que, si bien no alcanzó los mismos números, pero que fue un gran tema, por lo que agregó que cada canción tiene su público y propósito.

“Incluso ‘Ay Dios Mío’ iba a ser primero que ‘Tusa’, ya estaba remasterizada para salir, pero como se dio lo de Nicki Minaj, sale ‘Tusa’, Karol dijo que de una iba a meter el sencillo con Nicki Minaj” — Ovy On The Drumbs

Asimismo, contó en lo que se ha convertido el éxito ‘Qlona’ el cual se desprende ‘Mañana Será Bonito Bichota Season’ en el que la colombiana se hace acompañar del cantante de corridos tumbados Peso Pluma y la cual es una de las canciones que más destacan dentro de esa producción discográfica. Indicó que Karol G le preguntó cómo se escucharía Peso Pluma en la canción y recordó que ya había escuchado al mexicano en un reguetón.

“Lo montamos a ver cómo sonaba, y lo llamamos y le mostramos, a Peso le encantó y él de una se fue para el estudio, se encerró grabó intro y coro y ya el verso ya estaba, y ahí se dio ‘Qlona’. Ver que es una canción que se dio así, tan de la nada y fluyó. Y llegó a número cinco del mundo”, agregó Ovy On The Drumbs.