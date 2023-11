“Es muy buena pa’ la cama” Jhonny Rivera hace picantes confesiones sobre su actual pareja Jenny López

La relación entre Jhonny Rivera y Jenny López ha generado bastante polémica a nivel nacional, no solo por su gran diferencia de edad sino por las diferentes situaciones que ha tenido que afrontar juntos. De hecho, recientemente en una dinámica de preguntas y respuestas que hicieron en la cuenta de Instagram de Jhonny que tiene más de 3 millones 300 mil seguidores, la pareja decidió revelar aspectos de su vida privada.

Desde que la pareja anunció su noviazgo en junio de 2023, han sido el centro de atención y muchos pensaron inicialmente que se trataba de una estrategia de marketing para promocionar una nueva canción. Sin embargo, su amor ha perdurado a lo largo de los meses, desmintiendo así los rumores de separación que los rodeaban.

En el video, la pareja comparte cinco curiosidades del uno al otro. Comenzando por Jhonny Rivera, el cantante confiesa que Jenny es “buena pa’ la cama” y aunque muchos lo interpretaron de otra forma, el artista explica que su novia tiene una habilidad increíble para dormir todo el tiempo.

Jenny es “buena, buena para la cama. Duerme, una cosa impresionante, en los viajes, duerme todo el viaje y cuando llegamos, llega al hotel a dormir”, reveló el cantante de música popular.

Siguiendo con las revelaciones, la joven afirma que a su novio no le gusta revisar el menú de los restaurantes, ya que tiene una lista de platillos favoritos y cuando el mesero se acerca ya ha decidido qué va a ordenar.

En siguiente lugar, Jenny asegura que a Jhonny no le gusta verla vestida de manera sexy: “como estas pijamas de encaje y cosas así muy sexys, no le gusta para nada”, luego el cantante da sus razones: “A mí me parece que entre más recatadita más me llama la atención”.

Otra curiosidad de los dos como pareja es una situación que les ha causado conflictos y es que, antes de que fueran una pareja pública, Jenny era muy cariñosa con él y lo abrazaba o lo besaba y él la apartaba de su lado por miedo a que los descubrieran.

El problema es que Rivera sigue teniendo este tipo de actitudes con su novia, pues se le olvida que ya se pueden mostrar amorosos, algo que, claramente, la ha lastimado.