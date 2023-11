Yeison Jiménez dejó boquiabiertos a muchos al revelar la millonada que se gastó en ‘farra’ de cumpleaños

Ya son 32 calendarios los que acumula Yeison Jiménez en su rodar, tiempo de vida en el que ha pasado por duras etapas, pasando de la pobreza a ser uno de los más grandes del género popular, hecho que le ha generado envidiables réditos económicos. Y, hablando de dinero, el caldense reveló recientemente la astronómica cifra que se gastó en la ‘farrita’ de uno de sus cumpleaños.

En entrevista con el pódcast, ‘Táchalo’ , dirigido por Juan Pablo Pradilla, Juan Agudelo y Santiago Puentes, creadores de la marca de accesorios Sajú; el intérprete de ‘Ni tengo ni necesito’, dio a conocer que en su cumpleaños número 25 realizó una fiesta memorable, evento que le generó una enorme nostalgia, al recordar los duros momentos por los que pasó en su existencia antes de que el éxito llegará.

“Cuando cumplí 25 años, ya era cantante, ya era reconocido, ya tenía éxitos; hice la fiesta más grande de toda mi vida y de todos mis cumpleaños. Me gasté 300 millones, invité a 250 personas; acabamos con una finca. (...) Yo lloraba mucho, porque me acordaba de todo. (...) Hubo un momento en el que yo sentí que me perdoné, perdoné todo, mi pasado, las personas; lo hice en la iglesia a los pies del señor. (...) Yo le tenía pavor a la pobreza”, fueron las palabras del nacido en el municipio de Manzanares.

Cabe acotar que Jiménez es un fiel creyente a las doctrinas del cristianismo, incluso reveló que la iglesia Manantial de Vida, ubicada en la ciudad de Bogotá, le salvó la vida en un momento en el que pensó dejar todo atrás.

