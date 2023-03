Javier Hernández Bonnet provocó al ‘Bolillo’ Gómez y Carlos Antonio Vélez salió perjudicado

En una entrevista con Javier Hernández Bonnet, Hernán Darío Gómez respondió a las duras críticas de Carlos Antonio Vélez. El entrenador del Junior ‘se sacó la espinita’ dejando claro que las palabras de Vélez está fuera de lugar.

Luego de las duras críticas que Carlos Antonio Vélez hizo en su contra, Hernán Darío Gómez estuvo en el programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio. Desde le inicio de la charla, ‘Bolillo’ dejó claro que quería decirle sus verdades a Vélez. De hecho, tras revelar que estaba con tres de los integrantes de su cuerpo técnico, los cuales, según él, son jóvenes y están muy preparados, el experimentado DT lanzó la primera ‘puya’ para Carlos Antonio.

Al darse cuenta que ‘Bolillo’ tenía los ‘taches por delante’, Javier Hernández Bonnet, el director de ‘Blog Deportivo’, lo provocó haciéndole un par de preguntas que estuvieron llenas de sarcasmo.

Las preguntas de Bonnet provocaron al ‘Bolillo’ Gómez, quien ahora sí le mandó varias ‘puyas’ muy directas a Carlos Antonio Vélez.

El 30 de marzo de 2023, ‘Bolillo’ Gómez fue invitado en el programa ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2. Mientras el ‘Bolillo’ intervino, Carlos Antonio Vélez, principal figura del programa, desapareció. Posteriormente, luego de acabarse la entrevista, el periodista explicó por qué no estuvo en medio de la conversación con el DT.

No quise participar en la entrevista con el ‘Bolillo’ Gómez, no quiero ofenderlo, pero no puedo aceptar que él menosprecie a quienes han estudiado y se han preparado para los retos de la modernidad.

Decir que no hay fútbol moderno y que solo es una forma de hablar, de hablar bien y de una forma peyorativa. No aceptar la realidad es propia de mentes retrógradas y anquilosadas.

Si alguien no quiere actualizarse, no es problema de los que sí queremos hacerlo.

— Carlos Antonio Vélez