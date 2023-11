Carla Giraldo y María Fernanda Yepes bajo el mismo dolor tras perder a un gran amigo

Alex Mejía se convirtió en un fotógrafo colombiano de gran trayectoria que se destacó por la complejidad y profundidad de imágenes que van más allá del cuerpo, apostándole a una sensualidad que logró contar historias.

El profesional participó en varios proyectos editoriales que enriquecieron y marcaron su carrera, permitiéndole encontrar un estilo único que lo caracterizó y con ello grandes amistades en el espectáculo colombiano que le rinden tributo al conocer su fallecimiento días atrás.

La primera de ellas es la actriz María Fernanda Yepes quien publicó un video recopilatorio con parte del trabajo hecho por el fotógrafo en el que ella fue la modelo, así como de momentos junto a él.

“Me quedo con tus risas, tu generosidad, tu gran corazón y tu inmenso talento, amabas hacer fotos solo con luz natural y en eso eras un completo crack. Me acuerdo que me enseñabas a poner las manos bonitas para las fotos con tu perfecto conocimiento del cuerpo como buen bailarín. Te nos adelantaste pupito Chan… Nos quedamos debiendo un último abrazo… El cielo debe estar de rumba en estos momentos y todos tus ángeles, seguro ya los tienes bailando… Te vamos a extrañar mucho… nos veremos pronto al otro lado del arcoíris @alexmejiaphoto ✨🌈🤍 me quedo con estas fotazas como recuerdo esas que tanto amábamos hacer!!! Te quiero infinito. Vuela alto amigo bello. ✨✨✨”, escribió María Fernanda Yepes.

Entre tanto la ganadora de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ del año 2021 y actriz de los éxitos dramáticos ‘Me Llaman Lolita’ y ‘Los Herederos Del Monte’, Carla Giraldo, también envió un emotivo mensaje con un seriado de imágenes que el fotógrafo le hizo con grandes palabras de despedidas, en las que reveló que fue él quien la hizo amar su cuerpo.

“Si a alguien me le desnude en cuerpo y alma fue a él @alexmejiaphoto. Y está foto yo creo q muchos la recuerdan. Este álbum es un homenaje a mi adorado @alexmejiaphoto . Ese Amigo que me hizo reconciliarme con mi cuerpo gracias a sus fotos. Ese que me juro que sería la mejor portada y me cumplió. El que jamás retocó una foto porque siempre nos encontraba el ladito a todas. Alex Mejía, el que hacía poses imposibles de replicar ya que era un gran bailarín de ballet 🩰 y yo una torpe modelo.… no me alcanza Instagram para subir todas las fotos que me hiciste durante tantos años. Escojo algunas de mis favoritas para gritarle al mundo el tremendo artista q fuiste y el legado que dejas con tu libro y tu trabajo”, escribió.

Entre tanto Daniel Samper Ospina dio a conocer por medio de la red social X una campaña para recaudar fondos y así ayudar a la madre del fotógrafo quien puso su casa como prenda para poder costear los gastos fúnebres.