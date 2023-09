“Soy el incomprendido”: Juan Duque volvió a darle con todo a Lina Tejeiro en uno de sus temas

Juan Duque les reveló a sus seguidores un extracto de uno de sus temas que, si bien no llegó a quedar en el corte final, igual decidió compartirlo para que supieran qué fue lo que quedó por fuera. Pero lo interesante de esto es que el verso en cuestión terminaría siendo una contundente indirecta para su exnovia, Lina Tejeiro.

Durante los últimos meses de 2022, el par de colombianos protagonizó un breve romance, el cual fue duramente criticado por varios de los seguidores de la actriz. Pero sus fans no tuvieron que seguir mucho con este tema, ya que en diciembre de ese mismo año hicieron oficial su ruptura.

Si bien ninguno de los dos terminó revelando la verdadera razón de su rompimiento, debido a varias indirectas que se lanzaron en las redes sociales algunos internautas especularon que se trató de una presunta infidelidad de parte de Juan Duque.

Y es que se pudo notar que las cosas entre ambos no quedaron en los mejores términos, ya que Lina Tejeiro terminó refiriéndose al cantante de muchas maneras despectivas, entre ellas el popular término ‘rímel’ que terminó viralizándose en las redes sociales.

A propósito de esto, el intérprete de ‘María’ decidió compartir una historia en Instagram en donde le contó a sus seguidores que su tema, ‘Pa’ terapia’, iba a llevar una contundente rima. Y para que no quedara en el olvido, decidió compartirla.

“Una comió y se fue, me dijeron rímel y otra me salió con marido. Está pasando otra vez, me dicen Ismael porque soy el incomprendido”, cantó el joven en la historia, haciendo referencia al sobrenombre que le puso Lina Tejeiro y a otra relación pasada.

El tema de Juan Duque fue duramente criticado

Cuando estrenó el videoclip en julio de este año, el artista recibió una gran cantidad de comentarios negativos, pero no sobre la canción como tal sino sobre la temática y la relación que guarda con él, tratándose de una letra que habla sobre el desamor.

Al momento de lanzar el clip, Juan Duque ya había terminado con otra breve relación que protagonizó con una misteriosa mujer en las redes sociales, indicando que prefería mantenerla en anonimato para “protegerla” de los malos comentarios.

Pero tal parece que la temática de la canción llegó en buen momento a su vida, ya que terminó reflejando lo que al parecer el cantante sentía en ese momento. Sin embargo, más allá de ser empáticos, varios internautas no dudaron en darle ‘palo’ a propósito de su historial en el amor.

“Dura más un dulce en la puerta de un colegio”, “Hasta luego María”, “Otra chica que se une a la lista de Juan Duque junto a Lina Tejeiro” y “Lina tenía razón, el problema era él”, son algunos de los mensajes que recibió cuando estrenó su nuevo tema.