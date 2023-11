Con ‘pola’ en mano Claudia López estuvo en el cierre de Rock Al Parque 2023

11, 12 y 13 de noviembre fue la cita donde los capitalinos y los amantes de rock se dieron cita una vez más en Rock Al Parque 2023 con artistas de la talla de Los Calzones, LosPetitfellas, Los Pericos, Aterciopelados y hasta Julieta Venegas, se dieron cita para vivir una vez más, la experiencia del rock y el metal en vivo.

Fueron tres días en los que toda la experiencia del rock y la música en vivo se hicieron presentes. Diferentes asistentes se emocionaron por vivir una vez más la experiencia de tener a Aterciopelados, una de las bandas más icónicas del rock colombiano y latinoamericano dentro el cierre de este festival. Pero una de las sorpresas de la noche, fue la asistencia de Claudia López en este cierre en el Simón Bolívar. Con pola en mano y de la compañía de su pareja, Angélica Lozano, la mandataria de la ciudad hizo acto de presencia en el festival. Con unas fotos subidas a las redes sociales de la Secretaría de Cultura de Bogotá, López ratificó que los espacios artísticos siempre son lo suyo.

Sin embargo, esto no fue bien visto por algunos de los internautas ya que generaron comentarios como “La alcaldesa no supo hacer más que ir conciertos. No faltó a ninguno.”, “La disque alcaldesa @claudialopezcl en rock al parque y ni dio la cara en la tragedia de Meisen”, mencionaron. Pero a pesar de esto, la mandataria se le vio muy feliz junto a Aterciopelados, quienes fueron los encargados de cerrar esta edición del festival.