'Primero fue mía': Ex de Paola Jara compuso canción para Silvestre Dangond ¿Pullas para Jessi Uribe?

La relación que tuvo Paola Jara con Iván Calderón dio de qué hablar durante un tiempo, pero más aún cuando se separó de él, haciendo que varias teoría en redes sociales especularan sobre el motivo real de su separación. A los pocos meses, la cantante de música popular dio a conocer que se había dado una nueva oportunidad en el amor con Jessi Uribe.

El pasado 2 de noviembre Silvestre Dangond dio a conocer su nuevo álbum ‘Ta’ malo’, donde marca un nuevo rumbo en su carrera musical, tras tomarse un tiempo de descanso y poder trabajar en su salud mental. Pero en redes sociales se dieron cuenta que una de las canciones del álbum de Dangond, específicamente ‘Primero fue mía’ fue compuesta por Iván Calderón, ex pareja de Paola Jara.

Pare del inicio de la canción dice “Tú me expusiste a la burla estando conmigo, tenías otro amor. Yo me porté como un hombre. Nunca dije nada de lo que pasó. Él aún te cela conmigo, porque sabe bien que el primero fui yo que era todo en tu vida Y escuchar mi nombre le causa temor”, así mismo añade “Él no se siente seguro y vigila tus pasos queriendo evitar que te encuentres conmigo, porque de seguro le vas a fallar”.

Desde una primera mirada pareciera que la canción iría dirigida a la historia con lo vivido con Paola Jara, y una posible ‘pulla’ hacia el que es ahora su esposo, Jessi Uribe. Cabe aclarar que Iván Calderón es un reconocido compositor y productor, y esta letra solo haya sido una casualidad.