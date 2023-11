Silvestre Dangond y las emotivas palabras a Ana del Castillo tras aparecer de sorpresa en concierto

El pasado 11 de noviembre el cantante Silvestre Dangond hizo historia al congregar a miles de personas en el Parque de La Leyenda Vallenata en Valledupar, para lo que sería el lanzamiento en vivo de su más reciente producción discográfica que lleva por nombre ‘Ta’ Malo’.

El silvestrismo dijo presente ante el escenario para así acompañar al protagonista del éxito dramático ‘Leandro Díaz’ en el que en medio de aplausos y novaciones corearon los 15 temas del disco entre los que están: ‘Coño, ¿Qué Pasó?’, ‘Esa Mujer Es Mía’, Tu Pretendiente’, ‘Bacano’, ‘Ni Media Llamada’, ‘Tu Libro Favorito’, ‘El Vallenato Es Silvestre’, ‘Primero Fue Mía’, ‘El Cocuyo’, ‘La Vallenata’, ‘La Cometimos’, ‘Estoy Copetón’, ‘Tú Por Allá Y Yo Por Acá’, ‘Nuestro Universo’ y ‘¿Qué Quieres Que Haga?’.

Pero en medio del espectáculo Silvestre Dangond se dio cuenta que había una fan bastante peculiar y se trataba de su colega Ana del Catillo por lo que mostró asombro de verla en medio del mar de caras y la invitó a subir al escenario.

“¿Ana del Castillo tú qué haces aquí mi amor? Que se monte y me dé un abrazo. ella es lo más lindo y más hermoso que tiene el vallenato en la actualidad porque es lo más real que tenemos”, le dijo Silvestre Dangond en medio de un abrazo.

“Pégame el sudor ese a ver si se me pega lago bueno a mí. Yo viene decidida a verte porque te amo y eres una persona fuera de orbita, quiero que sepas que eres mi referente después de Diomedes Díaz, eres tú, sigo tus pasos” mientras le mostraba las letras a escala que llevaba puestos sobre el brasier.

Ante el encuentro las emociones no faltaron, así como la petición de que ambos cantaran un tema, pero Silvestre Dangond le agregó otras palabras que llenaron de emotivas a la cantante y a los presentes.

“Yo también te admiro, tú también eres mi inspiración. Porque la vida da tantas vueltas y de pronto el día de mañana el que esté en el público viéndote cantar sea yo. Sé y me disculpas lo que voy a decir, sé que estás luchando contra los demonios y los ángeles por tratar de sacar adelante tu carrera, porque a mí me pasó, yo sé lo que es querer hacer lo que uno quiere y lo que la gente quiere y no querer complacer a todos, sino hacer lo que a uno le da la gana. Y quiero que seas grande, muy grande”, agregó Silvestre Dangond mientras terminaron cantando un pedazo del éxito ‘Pierde Conmigo la Razón’.