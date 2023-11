Luifer Cuello dice que Silvestre Dangond le tiene celos

Elkin de la Hoz, mejor conocido en las redes sociales como ‘Dímelo King’ es un colombiano oriundo de Barranquilla que trabaja hace varios años con la finalidad de exponer el crecimiento musical en toda Colombia, y recientemente tuvo de invitado al cantante Luifer Cuello.

Durante la entrevista este le preguntó al intérprete de ‘Chillar A Otra Parte’ sobre cómo es su relación con el cantante Silvestre Dangond, a lo que respondió de manera directa contando una anécdota que tuvo con él hace tiempo.

“Tengo años de no hablar con él. Yo creería, siempre lo admiré a él como artista, pero él nunca me vio como su amigo, yo creería que él me vio más como con celos, como competencia, él no me vio como su colega y como su amigo, sino que él me vio como con un celo como que yo estaba pegado, y había como una discordia como tal en ese momento, yo siempre lo vi como un gran artista, incluso yo cantaba una canción de él en vivo”, dijo Luifer Cuello

Luifer Cuello agregó que tante era la admiración que el tema que cantaba de él era ‘Quien Me Mandó’, y que durante una presentación en la que Silvestre Dangond estaba le dijo que “‘compadre esa canción es suya que me gusta y es de su autoría’ pero desde ese día hubo un recelo de parte de él hacia mí”.

Sin embargo, esto no fue lo único que revelo Luifer Cuello con respecto a Silvestre Dangond, pues aseguró que una de las canciones más populares de él, la cual cantó en una de las parrandas en Cartagena, se trata de ‘Tu Indiferencia’.

Indicó que en el 2003 grabó el tema que es de la autoría de Lucho Alonso y lo incluyó en lo que fue el álbum ‘La Nueva Ola’ de manera profesional. Y que cuando Silvestre Dangond hizo la parranda fue aprovechada.

“Esa aprovechada de una manera muy inteligente por la disquera, la parrada la arreglaron, la remasterizaron, le hicieron un video y la lanzaron. Yo creo que es un éxito compartido, la mía no esta en plataformas, solo en YouTube, el primer trabajo discográfico mío no está en ninguna plataforma”, dijo Luifer Cuello.