“Si a la vida, no al aborto”: Epa Colombia conmocionó el sur de Bogotá regalando de miles de pañales

La creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, sorprendió a miles de madres en el sur de Bogotá, con la entrega de cientos de pacas de pañales y ropa para sus bebés. El acto recibió un gran apoyo en redes sociales, donde muchos pidieron por su salud y la de su pequeña hija que viene en camino.

Ya son más de 5,2 milloness de seguidores los que acumula, ‘La reina de las queratinas’, en Instagram, plataforma en la que mostró la felicidad de algunas mamitas, que recibieron su ayuda en la localidad de Kennedy y Tunjuelito. La misma influenciadora se encargó de repartir con sus propias manos estos elementos esenciales para la higiene de los pequeños, que implican un gran gasto monetario para las familias.

“Si a la vida, no al aborto, saludes de mi hija”, fue la descripción que usó Daneidy en el videoclip en donde mostró la inmensa labor social que realizó en el sur de la capital, el cual recibió un gran apoyo en los comentarios:

“Ahí es donde la alcaldía debería apoyarla, o alguna empresa de seguridad”, “Se me aguaron los ojos”, “Qué bonito gesto”, “Eso que haces se te va a multiplicar por mil”, “Que la maternidad sea deseada”, “Está es la pelada que más ayuda a las personas”, y “Mejor cuidarse para no tener embarazos no deseados”, “Los embarazos deben ser deseados o no ser”,“Hace más que el presidente”, fueron algunas de las reacciones en internet.

