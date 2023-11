Manuel José, imitador de ‘José José’, niega la paternidad de su hijo y enfrenta lío legal

Manuel José se hizo reconocido en el país por ser uno de los participantes y ganador de ‘Yo me Llamo’ imitando al mexicano José José, su popularidad aumentó después de esto, abriéndole puertas dentro de la industria de la música. Sin embargo, lo que pocos conocían era parte de su vida personal, y lo que estaba pasando a tal punto de tenerlo en los juzgados mexicanos.

Adriana Arbeláez es la mujer que está enfrentando al cantante para que responda por los deberes con su hijo. En el programa de entretenimiento del Canal Caracol ‘La Red’, tanto Adriana como Manuel, expusieron sus posturas frente al caso. Ya que después de seis años enfrentando una batalla legal, el pasado 24 de octubre un juez dictaminó que el cantante es el padre del menor, con una prueba de ADN al 99.9%.

Frente a esto, Manuel José mencionó “Sentencia que fue totalmente ilegal, arbitraria y corrupta. Porque él solamente se basó en una prueba de ADN que se realizó bajo el peritaje de un perito corrupto, que no era capacitado, porque no tenía la preparación académica ni los grados de postgrado que requiere la ley mexicana, la que únicamente he sido víctima de mis derechos humanos y debida defensa”

Por otra parte, Adriana mencionó “Hubo sentencia definitiva en el caso de reconocimiento de paternidad. Ganamos todas las partes que estábamos pidiendo. El juez lo previno para que dejara de meter documentación falsa dentro del juzgado, porque el señor llevó mucha documentación falsa durante el proceso. Acusó al perito, el perito tiene 29 años laborando, por lo cual la prueba es totalmente válida, y tiene firmeza jurídica. Lastimosamente le va tocar pagar hasta los 25 años pensión alimenticia de su hijo biológico y el retroactivo, y portarse bien. Porque se puede ir a la cárcel por este tipo de declaraciones”.

Además, Manuel José señaló que apelará esta decisión, haciendo que este proceso aún no tiene fin.

Hay que recordar que el mismo cantante también vivió una situación similar, ya que en algún momento señaló que su madre le había comentado que él era hijo del verdadero José José, cosa que también lo llevó a hacerse pruebas de ADN, dando resultados negativos.