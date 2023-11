Destruyen a Ana del Castillo por su sesión de fotos: “¿El mánager es su enemigo?”

Ana del Castillo se ha convertido en una de las cantantes de vallenato más famosas del país. Gracias a su inconfundible voz se ha posicionado como una de las mejores exponentes del género musical con grandes éxitos como ‘Entrégame tu amor’ y ‘La cachera’. Sin embargo, en su reciente sesión de fotos recibió una “lluvia” de críticas por su apariencia.

A través de sus redes sociales, la artista compartió varias imágenes en las que aparece en poses muy sensuales, vistiendo solo un abrigo negro, dejando ver su vientre desnudo y ropa interior del mismo color. En una de las fotos lanzó miradas provocativas y en otras estaba muy sonriente.

“Algunas personas causan felicidad a donde van. Otras, cuando se van”, fue el texto con el que la valduparense acompañó las fotos en Instagram. Inmediatamente, los seguidores reaccionaron con comentarios de todo tipo hacia la cantante. Unos elogiaron su belleza y dijeron que se veía espectacular.

“Ella es divina y tiene el cuerpower”; “Sin duda alguna te mereces cada volcán de bendiciones”; “Estás muy bella”; “Te pasas. Eres hermosa por dentro y por fuera mi reina”; “Te luciste con estas fotos”, escribieron los internautas en su cuenta personal.

Otros no estuvieron a gusto con la apariencia de Ana, diciendo que “el maquillaje no le hizo justicia”. “Preciosa bebé, pero diles que no te echen tanto Photoshop, ya tú eres preciosa”; “No, pero el asesor o mánager de ella parece más su enemigo”; “Que foto tan macabra, da miedo. Nada tiene de sensual. Estar semidesnuda no indica sensualidad”; “Se parece a la Tigresa del Oriente”; “Tremendo filtro el que le colocaron”, opinaron los usuarios.

Ana del Castillo se encuentra en uno de sus mejores momentos artísticos tras su nominación en los Latin Grammy 2023, donde competirá en las categorías de Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum Cumbia Vallenata. El evento musical que reconoce el talento latino se celebrará el próximo 16 de noviembre en la ciudad de Sevilla, España.