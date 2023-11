Baby Rasta ahora dice que Shakira robó una de sus canciones

La polémica sigue luego que recientemente el puertorriqueño Vicente Chente Ydrach, tuvo de invitados a su programa a Baby Rasta y Gringo, quienes hablaron de lo que fue su éxito en la música en comparación con la actualidad en la que Baby Rasta hizo una comparación en la que ofendió a Shakira por hacer reguetón.

“¿Hoy por hoy cómo está el género? Oportunidad para otros artistas que no son calle, que no son nada porque esto lamentablemente mucha gente puede estar en la calle, pero es que esto lo adoptó la calle primero. Lo impulsó la calle primero, éramos los artistas de la calle ¿Me entiendes? Ahora no, ahora está comercial, ahora Shakira hace reguetón. Es una falta de respeto porque primero que lo haga Ricky Martin que es de nosotros y con todo eso Ricky Martín ve el proceso de cómo creció el reguetón y no se ha atrevido ni a hacerlo”, dijo Baby Rasta.

Baby Rasta vuelve a atacar a Shakira

Tras esto no pasó mucho tiempo para que los seguidores de la colombiana en el mundo se volcaran a las redes sociales de Baby Rasta para manifestar su descontento por lo dicho por el puertorriqueño y en medio de los dimes y diretes llegaron otras palabras del cantante en las que acuso de plagio a Shakira.

Los comentarios se dieron en los comentarios a un video en el que cantante promociona el tema ‘Error’ en el que llegaron mensajes como “Que Saludes de Shakira que factura más que tú y está más pegada que tú”.

Baby Rasta acusa a Shakira de robar tema Foto: Instagram @babyrata

A lo que el puertorriqueño respondió “a fuerza de mi género con una canción viral urbana q nunca se supo quien la cantaba real y ella la canto y se robó la grandeza de otra persona. Eso no lo dices, pero como eso para ustedes es ser genuino y artista denle, 20 aplauso 👏🏻”.

Baby Rasta acusa a Shakira Foto: Instagram @babyrata

“Se quedó en el pasado y olvidado” es otro de los comentarios respondidos por el cantante diciendo que “Prefiero quedarme en el pasado, que pegarme con una canción q fue viral con la imagen de una chama y q ella se metiera de averigua a cantarla a ser video para robarle la grandeza a otro. 😂”.

¿A cuál canción se refiere Baby Rasta?

La joven a la que se refiere Baby Rasta es Briella, una cantante venezolana que por medio de sus redes sociales aseguró que la cantante Shakira se inspiró en uno de sus éxitos musicales para sacar la ‘Sessions #53′ con BZRAP