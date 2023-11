“Estamos expuestos a críticas”, Catalina Gómez apoyó las declaraciones de Piqué sobre su ruptura con Shakira

Catalina Gómez es una de las presentadoras más queridas de Colombia gracias a su larga trayectoria en ‘Día a Día’, el programa matutino del Canal Caracol que lleva entretenimiento a las familias en las primeras horas del día. También ha logrado reconocimiento por ser la esposa de Esteban Sampedro, quien tiene un cargo importante en el mismo canal y con quien tiene dos hijos propios.

Por medio de sus redes sociales, Catalina suele compartir algunos apartes de su vida personal, en algunas ocasiones abre espacios de interacción con sus seguidores para resolver algunas inquietudes sobre sus pensamientos, posturas e incluso opiniones y momentos de su diario vivir.

Catalina Gómez respaldó a Piqué tras hablar de su ruptura con Shakira

Es por ello, que ahora que el exfutbolista español, Gerard Piqué, expareja de la cantante Shakira por primera vez dio a conocer una parte de su versión de lo sucedido para que su relación de años con la barranquillera llegara a su fin, la presentadora no dudó en apoyar algunos apartes de las declaraciones del catalán.

“En las redes sociales estamos expuestos a críticas y señalamientos, donde a menudo los comentarios negativos son más visibles que los elogios. Las redes abren la puerta a que la gente opine sobre nuestros defectos o errores”, expresó Gómez en la emisión en vivo de Día a Día donde en medio de una conversación sobre las palabras de Piqué tras su silencio por más de un año.

Vale la pena recordar, que su opinión responde a la mención de Piqué, en la que dijo en una una entrevista para el programa de Jordi Basté, Rac 1:

“Todo me ha patinado. Pero es muy sano: es que va muy bien. Hacer todo el rato lo que crees que es mejor para mí y mi entorno. Es importante saber qué dicen, pero no darle importante. Es importante no vivir de espaldas a lo que pasa, pero darle importancia cero”.

Además indicó que: “Si le hubiera dado importancia a lo que decían de mi gente que no me conoce en el año más difícil de mi vida, me hubiera tirado de un sexto piso. De todo lo que he vivido la gente no sabe ni un diez por ciento de lo que pasó. Pero es algo privado. La gente no sabe cómo soy, es parte del circo... La única manera de salir vivo de toda esta situación es no dar importancia a nada. (…) De todo lo que he vivido la gente no sabe ni el 10 %, pero no quiero que se sepa, es mi vida y lo he vivido yo”.