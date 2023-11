“Casi me mato”: Jhonny Rivera contó cómo un “borracho” casi lo lleva a la tumba

Jhonny Rivera les contó a sus fans que debido a la imprudencia de una persona pasada de tragos casi pierde la vida en medio de una cabalgata, indicando que esta no ha sido la única vez con la que ha tenido que lidiar con este tipo de personas y las consecuencias de sus acciones, bien sea sobre el escenario o fuera de él.

El cantante suele compartir con muchos de sus seguidores varios detalles de su vida, bien sea sobre su faceta profesional, los animales de su finca, aspectos más personales e incluso sobre su polémica relación con Jenny López, la cual desató todo tipo de comentarios negativos cuando se dio a conocer.

Puede leer: El precio de la fama: Este es el sueño que Jhonny Rivera ha querido cumplir y no ha podido

Pero también le gusta contar algunas anécdotas y participar en jornadas de preguntas y respuestas en Instagram, aprovechando las interrogantes y los comentarios de sus fans para hablar de distintos temas.

Y en esta oportunidad, el intérprete de ‘Acapulco’ contó cómo por culpa de un “borracho” casi sufre un grave accidente que lo pudo dejar muy mal herido o en una situación peor.

A propósito de la pregunta de un seguidor respecto a si volvería a ir a la cabalgata en Andalucía, Jhonny Rivera contó que no le quedaron ganas luego de la experiencia cercana a la muerte que tuvo allí después de que una persona pasada de copas hiciera que su caballo se descontrolara.

“Le cogí miedo a esa cabalgata. A mí un borracho me hizo caer del caballo en la cabalgata pasada que estuve en Andalucía y casi me mato, de verdad. Me cogió la rienda del caballo, me la haló, el caballo se levantó, caí en la cabeza, el caballo me cayó encima en esta pierna. Casi me mato, de verdad. Ese día pasé la rabia de mi vida”, contó con pesar el colombiano.

Lea también: ¿Un jefe complicado? Jenny López contó cómo es trabajar con Jhonny Rivera

Jhonny Rivera ha tenido varios encuentros incómodos con borrachos

Además de esta pregunta, otros usuarios de Instagram también le dejaron algunas interrogantes que casualmente involucraban a un borracho en la historia.

La más reciente fue hace poco cuando un borracho le lanzó una tapa de botella justo en toda la nariz durante una de sus presentaciones: “créanme que me dio rabia, pero inmediatamente respiré profundo”.

Seguidamente, Jhonny Rivera contó que se ha caído dos veces de una tarima por culpa de una persona pasada de tragos, indicando que con la idea de abrazarlo o sorprenderlo terminaron siendo aporreados, quedando el cantante en el suelo en un par de oportunidades.