El precio de la fama: Este es el sueño que Jhonny Rivera ha querido cumplir y no ha podido

Jhonny Rivera inició su carrera musical en el 2004 con temas, pero que con el paso del tiempo su canción ‘Soy Soltero’ del 2006 hizo que su carrera creciera como espuma. Ganando popularidad en medios de comunicación y mayor asistencia a sus conciertos, el Jhonny anónimo dio un paso al costado haciendo que su nombre y su música sonara por todas partes.

Con el paso de los años su hijo Andy Rivera, se sumó a la herencia musical pero desde el género urbano, convirtiendo el apellido Rivera en uno de los más conocidos en la escena musical en Colombia. Para nadie es un secreto que al ser reconocido en la calle como una figura pública trae consigo ciertas limitaciones a la hora de llevar una vida normal y estar en ciertos escenarios y situaciones que para las personas no famosas resultan ser completamente normal

El sueño que Jhonny Rivera ha querido cumplir y no ha podido

Salir de fiesta es algo que para muchos parece completamente normal, pero para Jhonny parece ser solo un sueño que parece inalcanzable, ya que en sus recientes historias mencionó que siemore se le acercan para pedirle fotos, impidiendo poder disfrutar del momento y del lugar “Yo me muero de ganas por bailar ahí, pero yo sé que no me dejan, es difícil, pero un día lo voy a intentar. Ya lo he intentado en otras partes, y desde que uno entra ya no, es difícil sentarse en la mesa, y la persona que va con uno también se cansa de ver que no la puedo atender”.