“Una falta de respeto”: Baby Rasta y Gringo atacan a Shakira

Recientemente el puertorriqueño Vicente Chente Ydrach, tuvo de invitados a su programa a Baby Rasta y Gringo, el cual un dúo musical de Puerto Rico formado en 1994, el cual es considerado uno de los pioneros del underground en la década de los años 1990. Y en su regreso a principios y mediados de los años 2000 en el reguetón.

El dúo está conformado por Wilmer Alicea “Baby Rasta” y Samuel Gerena “Gringo” intérpretes de ‘Un Beso’, ‘Mañana Sin Ti’, ‘En La Disco’ quienes hablaron de lo que fue su éxito en la música en comparación con la actualidad y en especial con los grupos que han salido con el tiempo. Por lo que Baby Rasta hizo una comparación.

“¿Hoy por hoy cómo está el género? Oportunidad para otros artistas que no son calle, que no son nada porque esto lamentablemente mucha gente puede estar en la calle, pero es que esto lo adoptó la calle primero. Lo impulsó la calle primero, éramos los artistas de la calle ¿Me entiendes? Ahora no, ahora está comercial, ahora Shakira hace reguetón. Es una falta de respeto porque primero que lo haga Ricky Martin que es de nosotros y con todo eso Ricky Martín ve el proceso de cómo creció el reguetón y no se ha atrevido ni a hacerlo”, dijo Baby Rasta.

Como era de esperarse las reacciones no tardaron en llegar entre divisiones por quienes apoyan sus palabras, pero también quienes critican su señalamiento hacia la colombiana. “¿Lloran porque no facturan de la misma forma? 😕 se les quedó la fórmula en 1998″, “La música no es de nadie y cualquiera puede hacer música”, “Par de resentidos, Baby Rasta no tiene tamaño pa’ lo bocon”, destacan entre los comentarios.

Shakira y el reguetón

Es de recordar que el primer reguetón que Shakira lanzó lo hizo en el año 2005 con ‘La Tortura’ tema en el que colaboró Alejandro Sanz. Desde entonces ha incursionado en ese género de manera progresiva con canciones que llegaron 12 años después con el disco ‘El Dorado’ que incluyó temas como ‘Chantaje’ con Maluma y ‘Perro Fiel’ con Nicky Jam, así como ‘Clandestino’ con Maluma, ‘Me Gusta’ con Anuel hasta llegar a ‘TQG’ con Karol G y ‘Copa Vacía’ con Manuel Turizo, todas han sido colaboraciones que se convirtieron en grandes éxitos.