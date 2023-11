Chileno que creó ‘NostalgIA’ se pronuncia tras polémica de Bad Bunny

La polémica que desató el puertorriqueño Bad Bunny ante la viralización de la canción creada por Inteligencia Artificial que lleva por nombre ‘NostalgIA’, sigue su rumbo y es que esta vez el chileno creador del tema se ha pronunciado.

Para ello reiteró por medio de un video que nunca fue su intención que esto pasara que solo es un robot creado para experimentar nuevas tecnologías y traer colaboración al mundo de la música.

“Seguí tu historia y eres una persona de esfuerzo que llegó a la cima gracias a las buenas decisiones que tomó y a su creatividad, pero también gracias al apoyo de los artistas que estaban mejor posicionados que tú, a tu ubicación geográfica y muchos privilegios que tantos desearían tener. ¿Qué hubiese sido de Bad Bunny si un Arcángel o un J Balvin en sus mejores momentos no le daban la mano? Fue todo un proceso lo que te llevó hoy a ser el número uno, pero ¿Recuerdas ese Benito antes de eso? ¿Su hambre de ser escuchado? ¿De ser un antes y un después en la música?” — FlowGTP

Agregó que hay millones jóvenes como él por todo el mundo que se sienten frustrados, pero con un talento increíble. Y que lamentablemente estos nunca tendrán la misma oportunidad de Bad Bunny por más que lo intenten, por lo que reiteró que su creación ha sido para eso, para darle visibilidad a todos estos artistas.

“Si una canción creada por un robot le gustó tanto a la gente ¿Te imaginas si la grabas tú? ¡Haríamos historia! Para eso la hice, el primer hit creado públicamente desde cero, te la cedo gratis y con todos los derechos, aunque no olvides los créditos a FlowGTP, pero prefieres bajarla de las plataformas, así que tendré que publicar una nueva versión, atentos” — FlowGTP

¿Qué dijo Bad Bunny?

el cantante ha manifestado su descontento por otra cosa lejos del éxito de ‘Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana’ y así lo ha dejado ver en su comunidad de WhatsApp en la que se acerca a los 19 millones de miembros.

“Hay gente con la que me entiendo y gente con la que no, hay gente con la que conecto y gente con la que no. Sí a ustedes les gusta esa mierda de canción que está viral en TikTok sálganse de este grupo ahora mismo”, escribió Bad Bunny en WhatsApp.

"si a ustedes les gusta esa mierda de canción que está viral en tiktok salgansen de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco, pa desaserme de gente así. Asi que chu chu fueraa" pic.twitter.com/OPQkHoYOMe — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) November 7, 2023

El tema al que hace referencia el puertorriqueño es el llamado ‘NostalgIA’ el cual fue creado con la Inteligencia Artificial y en el que unen su voz con la de Justin Bieber y Daddy Yanque.

“Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco, pa deshacerme de gente así. Así que chu chu fueraa. no los quiero en la gira tampoco”, agregó Bad Bunny.

La canción ‘NostalgIA’ ha tenido un gran alcance y por ende se ha convertido en un trend en las redes sociales, ya que muchos usuarios la han usado para sus videos tal como ocurrió como la que hicieron con la voz de Eladio Carrión que lleva por nombre ‘Mi Primera Chamba’.