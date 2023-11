¿Soñando con la boda? Carolina Cruz reveló si entre sus planes está llegar al altar con el piloto Jamil Farah

Más allá de su aparición en la televisión siendo presentadora, modelo y empresaria Carolina Cruz ha dado de que hablar en varias ocasiones por sus inesperadas declaraciones siendo así el blanco de varias críticas. Sin embargo, la caleña ha dejado claro que su mayor prioridad siempre será su familia, sus dos hijos, Salvador y Matías, sin dejar de lado, luego de su separación con el actor Lincoln Palomeque volvió a encontrar el amor en el piloto Jamil Farah con quien lleva varios meses de relación. Pero, eso sí los planes de matrimonio también han pasado por la cabeza de la caleña tanto así que terminó revelando su este evento se encuentra entre uno de sus sueños.

Lo cierto es que a pesar de la serie de polémicas generadas, Carolina ha dejado claro que lo más importante resulta ser la sinceridad y la transparencia con la que se muestra. Y es que volvió para ser parte del programa de Eva Rey, ‘Desnúdate con Eva’, junto a una de sus mejores amigas ‘Bemba Colorá'. En medio de la entrevista por supuesto, el tema del amor y por ende, el matrimonio no pasó de largo, teniendo en cuenta los años que duró junto a Palomeque y que no llegaron al altar por decisión consensuada.

Asimismo, Eva reiteró que hace un año cuando se dio la primera entrevista con Carolina el tema del matrimonio podría ser en algún momento. Sin embargo, Cruz indicó: “Lo que quería decir es que nunca ha sido una necesidad en algún momento como todas las mujeres si dije qué rico casarse”. Seguidamente, terminó confesando que tuvo un novio con quien fue el único que quiso casarse.

La pregunta para su amiga no faltó, dejando claro que si veía a Carolina llegando al altar, comparando su vestido de novia, en donde las risas por parte de Cruz no se hicieron esperar destacando que este no es de su estilo y en dado caso terminaría luciendo otro que se acomode más a sus preferencias. Luego de la revelación del clip, la famosa presentadora reiteró: “Jajaja que ganas de casarme no joda”.