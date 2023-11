Aura Cristina Geithner marca tendencia con traje de baño para mayores de 50 en estas vacaciones

Aura Cristina Geithner es una reconocida actriz no solo por su talento, sino por su belleza y carisma, además de la manera que tiene para reinventarse y mantenerse vigente en redes sociales a pesar de estar ausente en la televisión. Ahora, con su faceta como modelo y creadora de contenido deslumbra a sus seguidores con sus poses, sus atuendos y su manera de seducir a la audiencia con los dotes que la vida le dio.

A sus 55 años de edad, sigue demostrando que la edad no es un impedimento para lucir radiante, gozar de una buena figura y disfrutar de su sensualidad sin importar el qué dirán, por lo que con sus publicaciones en Instagram, deja volar la imaginación de sus seguidores que no dudan en dejarle un like y cientos de comentarios para animarla a crear nuevos videos y fotografías.

Aura aprovechó su última publicación para bromear sobre su edad y hacer un estilo de parodia con un video, en el que marcó tendencia de moda para las vacaciones de fin de año, ya que posó con un traje de baño de dos piezas estampado y con detalles que resaltan la figura sin necesidad de mostrar más de lo deseado, perfecto para mujeres que como ella, ya pasaron la quinta década.

Auque no es la primera vez que la actriz posa en vestido de baño, este diseño llamó la atención de sus seguidores por el diseño, por los colores y porque para las mujeres que son un poco más recatadas, es perfecto para lucir radiantes en el mar, la piscina o la playa.

