¿Siete millones?: Así inició la preventa de Morat en Medellín

Morat ha sido una de las agrupaciones de pop capitalinos que ha cautivado a un gran público de jóvenes en el país, haciendo que llenaran 5 fechas Sold Out en el Movistar Arena de Bogotá. Acto que no se había visto de un artista nacional en un escenario artístico. Esto hizo que la banda anunciara sus primeros conciertos de estadio para 2024 en el Estadio El Campín, fechas que ya están casi agotadas. Pero no conformes con esto, anunciaron que también se estarán presentando en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín el 13 de julio del próximo año.

Novedades en Medellín

Una de las principales novedades en comparación con Bogotá, es que en cuanto a ubicación, la capital antioqueña se contará con palcos que tendrán un valor de $7.800.000 + servicio. El resto de las localidades están entre los $104.00 y $494.000. La preventa ya se dio inicio a partir del medio día de este 8 de noviembre.

Preventa clientes Bancos Aval Etapa 1

Miércoles 8 de noviembre a las 12:00 m. Habilitado el 60% del aforo vendible. La preventa clientes Aval contará con dos etapas de precio:

- Etapa 1: Precio con descuento hasta llegar al 40% del aforo.

- Etapa 2: Precio full para el 20% del aforo. Inicia una vez finalice la preventa clientes Bancos AVAL etapa 1

Por otra parte, también se espera que en Medellín también se haga Sold Out en cuestión de horas, y con una posibilidad de segunda fecha, donde los antioqueños podrán disfrutar los clásicos de una de las agrupaciones pop más sonadas actualmente.