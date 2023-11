“Están advertidos”: Marilyn Patiño se defiende de extorsiones de la mano de Abelardo de la Espriella

Marilyn Patiño hace unos días fue el centro de atención de los medios de comunicación al dar a conocer el trágico suceso que tuvo su ex pareja, al ser asesinado en el departamento del Cauca, donde también murieron tres hombres más. Estas muertes siguen siendo investigadas por las autoridades, ya que se presume que fue por narcotráfico y lavado de dinero. Tras lo sucedido, la actriz tuvo que migrar hacia los Estados Unidos debido a las constantes amenazas y extorsiones en su contra.

Te podría interesar: No hay separación: Paola Jara demostró que está en su mejor momento con Jessi Uribe

En su momento la actriz de ‘Sin senos no hay paraíso’ comentó en sus redes sociales “Una amiga me escribió para preguntarme que si era verdad que estaba pasando necesidades acá y efectivamente sí, estoy durmiendo en un colchoncito en el piso, así estoy”. Pero en vista de que las amenazas y extorsiones en su contra no paran, decidió tener asesoramiento jurídico de uno de los abogados más famosos del país.

Te podría interesar: ¿Armando competencia? Kathy Sáenz mostró que alcanza el éxito fuera de la TV y la actuación es la protagonista

Marilyn Patiño se defiende de la mano de Abelardo de la Espriella

En sus redes sociales, Marilyn compartió un video donde se ve junto al reconocido abogado, donde el menciona “Marilyn Patiño no está sola. la protegeremos con la ley tanto en Colombia como en Estados Unidos. Así que todos esos bandidos, delincuentes y oportunistas que la están extorsionando y presionando, tienen que saber que como insistan en eso, va a caer sobre ustedes todo el peso de la ley. Están advertidos”. Lo que queda esperar es que el apoyo jurídico que interpuso la actriz rinda frutos, y cesen las amenazas hacia su persona y su familia.