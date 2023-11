Mateo Carvajal no se quedó callado ante críticas por nuevo tatuaje

Cada vez que Mateo Carvajal se junta con su hijo su cuenta en la red social Instagram se llena de una infinidad de publicaciones en las que prevalece el amor de padre y especialmente cada minuto que comparten.

Ahora recientemente ha pasado lo mismo y tras las publicaciones algunos detractores del creador de contenido se le fueron encima por el contenido, ya que se ve al pequeño en un salón de tatuajes. Y han sido tantas las críticas, que el mismo Mateo Carvajal los expuso a través de sus historias de Instagram.

“🚀 ¿Querías ver cómo se hacen los tatuajes del papá? ¡Vamos te muestro!”, escribió Mateo Carvajal mientras se ve que el tatuador le hace unos pequeños trazos a Salvador en su brazo izquierdo con marcador.

Pero pese a que se trató solo de tinta que se borra con agua no faltaron quienes despotricaron contra el exparticipante de ‘Survivor La Isla De Los Famosos’ y ganador de ‘Desafío Super Humanos’, por lo que en los comentarios del post se lo hicieron saber.

“Que ejemplo tan feo”, “😢 si desde pequeño empiezas a inculcarle eso al niño, cuando tenga por ahí 15 estará más tatuado que tú 😢” y “Con respeto Mateo , no le inculques eso a tu hijo desde pequeño, déjalo crecer él es un bebé o quizá te arrepentirás de tus acciones gracias” son algunos de los mensajes que destacan mientras otros reiteraban que como padre es excepcional y que simplemente se trata de una experiencia más.

Sin embargo, ha sido un mensaje que el que ha detonado la mayor respuesta de Mateo Carvajal al leer “Tan rayado no te ves nada bien, bueno es cilantro, pero no tanto…mucha exageración, hasta la caraaaas, no jodas” por lo que le respondió de manera directa “abogada … ¿acaso me voy a casar con ud? 😂”.