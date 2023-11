Juan Carlos ‘El Andariego’ sorprendió a sus seguidores por “andar en nueva moda”

El cantante de música popular Juan Carlos ‘El Andariego’ sorprendió a sus fans luego de que su pareja difundiera una foto en la que muestra su embarazo. En la imagen, Angie Dorado abraza al artista muy sonriente por la espera del nuevo integrante de la familia. Sin embargo, en redes mencionaron que Juan Carlos “anda en la nueva moda” de formar una relación sin importar la edad.

“Juntos siempre, de la mano de Dios”, fueron las palabras que dedicó su esposa en la foto compartida en Instagram. En otra imagen, la corista de la agrupación dijo que ya llevaba seis meses de gestación.

En redes, los comentarios no se hicieron esperar, refiriéndose a la diferencia de edad que existe entre ellos.

“Pensé que esa era su hija”; “Cada día se las consiguen más peladitas”; “Será el abuelo más bien, después no vayan a decir que fue por plata”; “Parece el padre de ella”; “Esto está como de moda en los artistas”; “Ahora la moda se volvió viejitos con jovencitas”, expresaron los usuarios.

Otros internautas desearon felicidades a la pareja en su próxima etapa como padres. “Se ven muy enamorados, disfruten su momento. No importa la edad ambos se ven muy felices y la gente que no los conoce sufriendo”; “Aquí se demuestra el amor no tiene edad, solo importa que la persona los quiera y los valore”, expresaron los fanáticos.

Escapó para salvarse

En julio de 2023, el cantante vivió un hecho bochornoso al tener que resguardarse cuando en una de sus presentaciones se produjo una pelea en el público. El hecho ocurrió en el municipio de Vijes, en Cali. En ese incidente, el intérprete de “Mi en mí vivirás”, tuvo que dejar de entonar sus éxitos para salir apresurado y así evitar el impacto de los objetos contundentes que lanzaron entre los asistentes.