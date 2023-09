¿Se retira? Yeison Jiménez habló sobre dejar la música popular y emprender nuevos rumbos

Yeison Jiménez sorprendió a sus seguidores tras confesar en una entrevista que ya ha pensado en dejar a un lado la música popular, contando que incluso podría tener una fecha específica para esto. También aprovechó para mencionar qué planes tiene a futuro una vez que haya tomado la decisión.

El cantante se ha posicionado como uno de los mejores exponentes de la música popular en Colombia, siendo comparado en diferentes oportunidades con grandes estrellas del momento como Jessi Uribe, Paola Jara y Pipe Bueno, incluso con aquellos más experimentados en el género como Jhonny Rivera.

Esto ha quedado demostrado en todas las oportunidades que el joven ofrece presentaciones y conciertos, dejando ver la cantidad de personas que asisten para escucharlo interpretar sus mejores temas que sirven tanto para bailar como para sentir la letra.

Pero Yeison Jiménez no solo pasa tiempo sobre el escenario, sino que también se encarga de informar a sus fans sobre varios detalles de su vida a través de publicaciones y entrevistas. Y a propósito de esto último, el colombiano tocó un tema muy importante sobre su carrera: abandonar la música popular.

En un extracto de una entrevista señaló que, si bien no está dispuesto a dejar a un lado el mundo del espectáculo, sí considera que el estilo de vida tan movido de un artista sería algo que no pudiera aguantar durante muchos años, razón por la que ha pensado en dejar a un lado la música popular y dedicarle su talento a la religión en un futuro cercano.

“Muchas veces me he preguntado: bueno, ¿toda la vida trasnochando, toda la vida una, dos de la mañana haciendo música o dejar de cantar? No, yo dejar de cantar no soy capaz. Toda la vida trasnochando tampoco soy capaz, no hay cuerpo que lo resista. Entonces por qué no cantarle a Dios más adelante”, dijo el artista.

Yeison Jiménez contó cuando podría llegar este cambio en su carrera

En la misma entrevista, el cantante dejó claro su compromiso con su religión, indicando que si bien no está seguro si su carrera tomará este rumbo, sí tiene ganas de concretar al menos un álbum de música cristiana.

“Es una decisión obviamente muy fuerte que ojalá algún día la pueda hacer, y que para serle sincero, no cualquiera toma esta decisión porque con eso no se juega, pero por lo menos un álbum de música cristiana sí lo haría”, contó Yeison Jiménez.

También destacó que para esto todavía faltan algunos años, pero que, al parecer, ya es una decisión tomada: “pienso que lo voy a hacer, por ahí en unos cinco años. Si Dios nos presta esta vida estaré haciéndolo”.