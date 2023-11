Karol G quedó ‘enamorada’ con la sorpresa que le dio Anahí en pleno concierto de RBD

Uno de los eventos más importantes del fin de semana en Colombia, fue el concierto de RBD, pues la banda mexicana le cumplió el sueño a más de uno, cantando sus icónicas canciones. Hubo propuesta de matrimonio, pero lo que más llamó la atención fue el regalo que le hizo Anahí a

, confirmando la gran relación especial que tienen.

En medio del show, Anahí subió con su outfit con varios mensajes, compro ejemplo, la seguridad que debería tener una mujer a al hora de salir, sin tener que estar asustada de que le pasará algo. “No estás sola”, decía una de sus camisas.

Pero definitivamente, lo que más impactó fue la camisa que Anahí mostró como regalo a Karol G, pues decía “Team Bichota”, lo que hizo gritar a cientos de personas.

A través de sus redes sociales, Karol G mostró su agradecimiento con un gran mensaje hacia la mexicana:

“Quiero compartirte lo profundamente feliz, sorprendida y conmovida que me siento al ser honrada por ti. En un mundo donde la competencia y los intereses personales suelen dominar, es un verdadero regalo encontrar a alguien que genuinamente reconozca el impacto y valor que tienen otras personas en su vida. Saber que a pesar de que estas viviendo un momento tan sublime en tu carrera, te acordaste de mi, pensaste en mí y planeaste un detalle que me iba a hacer sentir exactamente cómo me siento ahora... No encuentro las palabras para describir el sentimiento, la gratitud y la alegría que siente mi corazoncito en este momento. Me hace muy feliz saber que valoras y aprecias todo lo que nos pasó juntas tanto como yo. Gracias, de todo corazón, por este gesto y espero que nuestra amistad y conerión sigan así de especiales con el pasar del tiempo”

Pero las palabras de amor no quedaron ahí, pues Anahí compartió en video en su feed agradeciéndole a Karol G su amistad.