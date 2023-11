‘Día a Día’ compara a Juan Diego Vanegas con Maluma y las reacciones encendieron la polémica

Por décadas el programa matutino ‘Día a Día’ de Caracol se ha posicionado como uno de los mejores programas de entretenimiento para los televidentes quienes no solo son testigos de grandes invitados y consejos para el hogar, sino también de recetas que enseña el reconocido chef Juan Diego Vanegas.

El presentador ha alcanzado un gran reconocimiento gracias a su trayecto en la televisión, que además de poder compartir sus recetas a través de la pantalla chica, le permitió emprender con su restaurante de hamburguesas en Bogotá.

Pero recientemente en las redes sociales del programa ‘Día a Día’ decidieron hacer una composición con una fotografía del cantante Maluma y del chef Juan Diego Vanegas, con la frase “Lo que pides / Lo que te llega” mostrando ambos con el pecho descubierto.

Esto generó diversas reacciones por parte de los televidentes quienes aseguran que no había necesidad de comparaciones, pues considera que el chef Juan Diego Vanegas no tiene absolutamente nada que envidiarle al cantante de ‘Ojos Que No Ven’ y lo hicieron saber en los mensajes de la publicación.

Pues algunos recriminaron la publicación considerando como una humillación al chef, pero lejos de la intención hubo reacciones en las que los comentarios simplemente subieron la temperatura en los que aseguran que el chef está mucho mejor que Maluma.

“Qué humillación, me parece más lindo Juan Diego que el propio Maluma”, “Primera vez que veo mejor lo que nos llega 🔥 🔥 🔥 🔥”, “Con ese chef pa qué comida”, “Uyy yo no reclamo porque salgo ganando 🔥 🔥 🔥”, y “Me quedo con el que me llega indiscutiblemente y sin ningún reproche, 😍 ❤️”, resaltan entre los comentarios al post de ‘Día a Día’.