¿Se viene la boda? Marcela Reyes reveló qué necesita para casarse por la iglesia

Marcela Reyes le contó a sus seguidores qué es lo que le hace falta para finalmente contraer nupcias de manera eclesiástica con su pareja, B King, dejando ver en un breve clip qué opinan ambos respecto a dar el siguiente paso en su relación y cómo podría llegar a darse esta gran ceremonia.

La pareja se casó por vía civil en febrero de 2022, dejando ver a través de varias publicaciones cómo se llevó a cabo el evento y la emoción que se podía respirar en el ambiente, no solo de ambos, sino también de sus allegados y muchos de los invitados al evento.

Sin embargo, casualmente un año después de su unión civil empezaron a llover varios rumores respecto a que ambos estarían en preparativos para separarse, con algunos internautas tomando en cuenta una serie de pistas que el par había dejado en las redes sociales.

Pero tal parece que solo se trató de un malentendido, ya que hasta la fecha ambos se han mostrado muy unidos, protagonizando con frecuencia varias escenas de amor, despistando así los rumores pasados.

Y a propósito de esto, Marcela Reyes aprovechó una pregunta de un seguidor para hablar sobre su romance, en específico sobre cuándo podría llevarse a cabo su boda por la iglesia, respondiendo al respecto tanto ella como B King.

“No necesitamos iglesia, mi amor. Nosotros estamos claros”, dijo el joven, mientras que la DJ confesó que lo que necesitaba para llevar la ceremonia a cabo era una gran cantidad de dinero para celebrar el evento por todo lo alto.

Fans de Marcela Reyes criticaron a su pareja por la respuesta que brindó

A propósito de la manera en que el joven respondió la pregunta de Instagram, varios usuarios de las redes sociales no se aguantaron a la hora de dejar varios comentarios al respecto, indicando que Marcela Reyes debía salir de esa relación porque él presuntamente solo estaría con ella por interés.

“Ay, Marcela, ese tipo solo quiere comer gratis”, “A él se le nota a leguas que NO quiere, se lo expresa y ella montada en su boda de ensueño”, “Cuando te digan: ‘pa qué, mi amor, no hace falta’, es porque sí se quiere casar, pero pailas Mor, CONTIGO no quiere” y “Se le notan las ganas a él que tiene de casarse por la iglesia. 🤣🤔” son algunos de los mensajes que se pueden leer en las redes sociales.