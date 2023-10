Critican a Marcela Reyes por dejarse besar por su hijo en la boca

Marcela Reyes con cada una de sus publicaciones llena de mucha vitalidad en sus redes sociales, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman su comunidad digital.

Pero recientemente la también DJ y exparticipante del programa ‘Survivor, La Isla De Los Famosos’, mostró en un video, durante un trayecto en su vehículo, cómo la agarra su hijo Valentino para darle cariño. “¿Ustedes ve este hombrecito tan chiquito cómo me agarra?” es la frase suspendida en un video en el que se ve al pequeño cantando con Marcela Reyes, mientras la toma de la cara y le da besos.

Pero el video ha sido compartido por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano y las reacciones por parte de la comunidad digital no se hicieron esperar en rechazo al acto, el cual consideran no debería permitir.

“Yo opino que a los niños no se les puede dar besos en la boca”, “Aunque lo traten de justificar y normalizar, no hay nada normal en esto, ¿qué tal si fuera una niña y un hombre mayor? ¿A nadie le gustaría! ¡Es que este tipo de besos no están bien!” y “Los niños repiten lo que ven y más con esa música, peor”, son algunos de los mensajes que destacan en el post.

Para muchas familias, besar a los niños en la boca es un gesto totalmente natural. Para otros, se trata de un comportamiento inadecuado. El afecto de los padres tiene un impacto muy positivo en sus hijos y resulta fundamental para su felicidad, sin embargo, aunque un beso sea una muestra de cariño, se trata de algo profundamente personal y puede tener múltiples interpretaciones dependiendo del contexto.

“Una de las detractoras más acérrimas y conocidas del beso infantil en la boca es la psicopedagoga Charlotte Reznick, profesora en la Universidad de California. Según Reznick, besar a los niños en la boca puede confundirlos y derivar en problemas si imitan este comportamiento. Algunos psicólogos destacan algo de suma importancia para los padres: estos satisfacen una necesidad de los adultos, no son una respuesta a una demanda del menor”, según un portal especializado en el tema.