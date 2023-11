Natalia Ramírez reveló cómo nació uno de los episodios más polémicos de ‘Betty, la fea’

Natalia Ramírez le confesó a sus seguidores que detrás de uno de los episodios más polémicos de ‘Yo soy Betty, la fea’ se esconde un curioso secreto que llevó a los escritores y productores a llevarlo a la luz, indicando que todo nació a propósito de un gran inconveniente con una figura muy importante dentro del proyecto.

La actriz que le dio vida a Marcela en la famosa producción colombiana se encuentra muy activa en las redes sociales y diversas plataformas digitales, compartiendo detalles no solo de la nueva versión de ‘Betty, la fea’ que se estrenará próximamente, sino también revelando secretos del programa original y analizando con detenimiento algunos de los momentos más destacados.

A través de su canal de YouTube, la colombiana aprovecha para hablar sobre algunas anécdotas interesantes y divertidas sobre su paso por la aclamada novela, contando en breves cápsulas ciertos detalles sobre la producción, los actores y hasta de algunos invitados.

Y en su más reciente clip, Natalia Ramírez contó cómo nació uno de los episodios que generó más polémica entre la comunidad de fanáticos: el especial infantil que adaptaba parte de la historia de la novela, pero interpretado por niños.

En el clip de YouTube, la actriz comenta que debido a que el creador y escritor de la novela, Fernanda Gaitán, se enfermó de gravedad a mitad de los rodajes, no tenían nuevo material para grabar, razón por la que tuvieron que optar por este “plan B”.

“¿Cuál es ‘plan B’? La versión de Betty, la fea [con] niños. Entonces, tomaron los libretos de Betty, la fea (...) Nosotros tuvimos una semana de vacaciones, donde me acuerdo perfectamente que en tres días no me levanté de la cama”, contó Natalia.

Natalia Ramírez contó el noble acto que tuvo Ana María Orozco con sus compañeros

A propósito de esta semana de vacaciones que tuvieron debido al inconveniente con Gaitán, la actriz aprovechó para contar un poco sobre las extenuantes jornadas de grabación a las que debían someterse, indicando que siempre quedaban muy cansados.

También resaltó que al prinicipio no contaban con camerinos o algún tipo de lugar para descansar entre tomas, haciendo que las cosas fueran más complicadas de llevar.

Pero más adelante, contó que Ana María Orozco le pidió a la producción de Yo soy Betty, la fea que les dieran un espacio para poder descansar, no solo para ella, sino también para el resto de sus colegas.

“Ana muy generosamente pidió un ‘motorhome’, que es como un busecito en el que íbamos en exteriores, y nos podíamos sentar ahí todos. O sea, era algo más cómodo, eran como sofás, teníamos una neverita y se podía poner música, y estábamos como más cómodos. Fue algo que ella pidió para todos nosotros”, contó Natalia Ramírez.