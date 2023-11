Aida Victoria Merlano confesó lo que piensa sobre la infidelidad

Aida Victoria Merlano con cada una de sus publicaciones llena de mucha vitalidad en sus redes sociales, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman su comunidad digital.

Para la empresaria siempre es oportuno un mensaje de aliento a quienes siguen su vida, y por medio de sus redes sociales se ha pronunciado sobre diversos temas, y esta vez no ha sido la expresión, pues se unió a la dinámica de preguntas y repuestas de la red social Instagram a hablar sobre la infidelidad.

“¿Qué piensas sobre la infidelidad?” es la pregunta que le hicieron a Aida Victoria Merlano y que no dudó en responder con su forma característica y sin filtro a la hora de referirse a las realidades en el que aseguró que le sigue confundiendo el tema.

“Voy a compartir una anécdota, no estoy diciendo que estoy de acuerdo, es una cosa vivencial. Yo todavía no he conocido a la primera mujer que a mí me diga ‘Aida, yo estaba enamoradísima de mi hombre y le pegué los cachos’. No la conozco todavía, todas las amigas que he tenido o en el momento en el que yo una vez fui infiel yo no estaba enamorada. Pero sí tengo amigos que me ven a los ojos y me dicen ‘maric@ yo amo a mi mujer la adoro, es la luz de mis ojos, la madre de mis hijos’, maric@, pero le han montado cachos, como si ellos simplemente separaran su pipi de sus sentimientos y van y hacen su mandado”, dijo Aida Victoria Merlano.

La infidelidad se da cuando una persona no se siente del todo satisfecha con su pareja; la percepción de lo que constituye la infidelidad puede variar de una cultura a otra y de una relación a otra, pues algunas parejas tienen acuerdos abiertos en los que la monogamia sexual no es una expectativa, mientras que otras consideran que cualquier forma de conexión emocional o sexual con alguien fuera de la relación es una traición.

Además, puede ser una fuente significativa de conflicto y dolor en las relaciones y, en algunos casos, puede llevar a la ruptura de la pareja, por lo que la comunicación abierta y la confianza son fundamentales para abordar y superar las dificultades relacionadas con la infidelidad en una relación.