Taliana Vargas le respondió a quienes creen que se olvidó de sus raíces samarias por ser primera dama de Cali

Desde hace ya varios meses, el nombre de la exreina Taliana Vargas se ha convertido en tendencia en las redes sociales a raíz del incesante apoyo que tuvo en la campaña a la Alcaldía de Cali, de su esposo, Alejandro Éder , quien fungirá en este cargo hasta 2027. Desde la elección de Éder, muchos internautas se han encargado de revelar detalles desconocidos de la samaria, incluso, en un reciente pódcast, algunos la criticaron por preferir a la ‘Capital del cielo’, por encima de Santa Marta.

Vargas fue invitada recientemente al formato ‘Cathy Bekerman Pódcast’, en donde habló del trabajo social que ha ejercido en la capital del Valle del Cauca, dentro de ellas su fundación Casa del Árbol, con sede en ‘La Perla de América’, con la que apoya a niños, adolescentes y mujeres, con programas que fomentan la inclusión laboral y educativa.

Al finalizar este pódcast, Bekerman decidió realizar una serie de preguntas rápidas con las que se comprobó el inmenso amor que tiene Taliana por la ‘Capital de la salsa’, urbe de la que será la primera dama hasta 2027:

“¿Cali o Santamarta?”, fue el primer cuestionamiento de la entrevistadora, al que sin pensarlo, la actriz contestó “Cali”; acto seguido y sin dejarla siquiera respirar, le preguntó, “Salsa o Vallenato”, a lo que respondió sin dudar: “Salsa, yo he actuado en muchas cosas y la gente cree que los personajes son igual a mi vida real, son parecidos, pero no son exactos, yo no soy muy vallenatera. (...) La gente no me cree que yo escuchó vallenato. (...) La Salsa es la que bailó amacizada con mi marido, no más”, afirmó Vargas.

