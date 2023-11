Juan Galeano y Fer Casillas le cantan a la muerte del amor en su nuevo proyecto ChicoChica

Juan Galeano, Daniel Álvarez y Andee Zeta eran bien conocidos por formar uno de los grupos de rock de Bogotá y Colombia más exitosos. Su sonido auténtico logró marcar un antes y un después de cómo se escuchaba este género en el país. No cabe duda que cada uno de los integrantes tenía un oído y un don para la música especial, pero luego de que Andee se fue del grupo, cosas varias e interesantes empezaron a pasar.

Juan Galeano empezó su proyecto individual, demostrando que tenía mucha hambre por descubrir más y ver hasta donde su creatividad podía llegar. Canciones como Diccionario y Hotel Desamor, demostraron que Galeano no era el tipo de artista que se pudiera encasillar en un solo proyecto.

Luego de haber estado en pandemia y haber ofrecido un concierto virtual, Juan presentó a Fer Casillas, una artista mexicana que también la estaba rompiendo con su música, pero hasta ahora, en pleno 2023, Juan Galeano y Fer decidieron unirse formalmente para conformar ChicoChica, un proyecto muy aparte de todo lo que ya se conocía de los dos artistas:

“El fin de año ha estado muy movido, con muchos viajes. Todavía no regreso a Bogotá, sino hasta enero, ya dejé México, pero estoy de gira y haciendo varias cosas por varios lados. Hicimos un disco nuevo de Diamante que sale el próximo año y ahora con este proyecto de ChicoChica que nos tiene muy emocionados también, de podérselo mostrar a la gente. Ya salió nuestro disco y ahora tenemos muchos sueños. Muy movido, pero muy contento, haciendo lo que más amo, que es hacer música de mil maneras diferentes”, afirmó Galeano.

Pero adentrarse a un proyecto musical nuevo, con un concepto diferente y tratando de innovar y hacer algo que nunca había hecho antes en la música, no es una tarea sencilla, sobre todo cuando el proyecto se trabaja en pareja:

“Yo conozco a Fer hace casi diez años. Una de las cosas por las que me fui a vivir a México, era porque estaba haciendo muchas cosas con aristas de allá y uno de ellos fue ella. Siempre he admirado su música, tuve la oportunidad de producir varias canciones de su álbum debut que quedó nominado a los Latin Grammy 2019 y ese disco fue el que nos terminó de unir como amigos, tenemos muchas cosas en común, nos gusta la misma música, escuchamos mucho jazz y música brasilera. A principio de año le dije, ‘¿qué tal si nos juntamos para ver que sale?, no como un proyecto para Diamante ni para ti, sino un proyecto nuestro’ y ella me dijo que de una. Entramos al estudio y en menos de dos meses ya teníamos un disco completo, desde cero, hasta mezclado, entonces realmente fue un proyecto que salió muy natural y muy bonito, los dos tuvimos la oportunidad como productores y compositores de explorar nuevas sonoridades, que suena a Latinoamérica, que es lo que somos. Así nació ChicoChica”

Algo bastante interesante, es que este disco pareciera tener una introducción a la misma historia, incluso un cierre, pues cuenta con cortas canciones que tienen todo un propósito, pues así como lo dice Galeano, todo tiene un inicio y un fin:

“El disco se llama Serenata para mi Funeral y no necesariamente hablamos de la muerte de un ser humano, sino también puede ser la muerte de un sentimiento, entonces sentimos que de la manera en la que empieza, termina, como una relación, que puede que los sentimientos cambien, pero la explosión y la implosión, son sentimientos muy afines, así sean contrarios. La melancolía y el baile, un poco también de sentir y ver un sentimiento morir, tiene mucho que ver. Quisimos empezar en un punto y terminar de una manera muy parecida. En general, el hilo conductor del disco es la melancolía. Una de las cosas más chéveres del disco, es que podría tratarse de una conversación entre Fer y yo, por lo de las dos voces, cosa que antes no había experimentado yo, eso era lo que yo quería, me parecía clave”, afirmó el cantante.

No sobra hablar sobre el impresionante crecimiento que ha tenido Colombia respecto a la recepción de la música, sobre todo cuando se compara con México, un país que desde hace mucho se ganó el nombre del centro de la música en Latinoamérica:

“Tocas un tema súper importante. Siento que todavía no estamos en el mismo nivel, pero ha mejorado mucho en los últimos años. Después de la pandemia, pasó algo en el público, porque quizá sintieron que les estaban quitando algo y volvió ese amor primario hacia la música, no sé cuanto vaya a durar, espero que sí dure, porque el público mexicano lo entendió más fácil, porque tienen mucho más tiempo en la industria. El público nuevo, especialmente los pequeños en Colombia, están entendiendo mucho mejor las cosas, porque no piensan en géneros, porque les puede gustar Diamante, o ChicoChica, pero también les puede gustar una canción de Feid, Morat o Bad Bunny y no se sesgan en una categoría. Me parece clave que piensen ‘me gusta una canción o la música en general, no importa de donde sea”

Galeano y Fer se presentarán por primera vez en febrero y en marzo en Bogotá y Ciudad de México con una apuesta audiovisual diferente, algo que se muere por mostrar.