Angie Cepeda reaparece en gracioso video junto con Lorna: “Ese es mi nivel de inglés”

La famosa actriz Angie Cepeda reapareció en un gracioso video que compartió junto con su hermana, la también artista Lorna Cepeda. En el clip colgado por “la peliteñida” en su cuenta de Instagram, ambas bromean sobre sus “conocimientos” en otro idioma, generando todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

En las imágenes, se observa a la protagonista de “Las Juanas” pedirle a su hermana que repita un breve saludo y una presentación en inglés. Para la dramatización, utilizaron la voz en off de un meme viral llamado My name is Mary (Mi nombre es Mary), en el que tratan de enseñar a una mujer a pronunciar correctamente el diálogo en lengua extranjera.

Lorna interpreta a la tía que desesperadamente intenta hablar a la perfección mientras que su hermana la corrige una y otra vez. Ante los errores en la articulación de las palabras, las artistas no contienen las risas. “El inglés es parte de nuestra vida. Jajaja, lo que me manda mi hermana @angiecepeda, te amo”, escribió Lorna en la descripción del video.

En la plataforma digital, los internautas expresaron la bonita conexión familiar entre ellas y bromearon haciéndoles comentarios a la recordada Patricia Fernández. “¿Y en la San Marino no aprendió Inglés?”; “Las clases de inglés eran en el séptimo semestre”; “Ese es mi nivel de inglés”, comentaron los usuarias.

¿A qué se dedica Angie Cepeda?

La recordada “Luz María” siguió interpretando varios papeles en el cine argentino, chileno y español. También tuvo la oportunidad de presentar varios premios y fue imagen de importantes marcas publicitarias. Uno de sus últimos trabajos fue prestar su voz a Julieta , la mamá de Mirabel Madrigal, en la película “Encanto”, de Disney.

La trayectoria actoral e influencia de Angie en la industria del entretenimiento continúan siendo notablemente destacada. Su dedicación a su arte y su disposición para experimentar con su imagen siguen demostrando su apasionada entrega y compromiso con su carrera.

La versatilidad que muestra en cada uno de sus personajes la han convertido en una de las actrices más destacadas de su generación en el país.