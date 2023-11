Amparo Grisales habría dejado de querer a Cesar Escola por esta decisión que tomó en Yo Me Llamo

Amparo Grisales fue criticada por fuerte comentario a participante de ‘Yo Me Llamo’ Captura de pantalla del Instagram de yomellamo

Sin duda, Yo Me Llamo se ha convertido en uno de los programas más vistos y comentados en redes sociales, sobre todo porque muchos espectadores ya tienen su preferido y su ganador. Lo cierto es que no solo es una batalla campal en redes sociales, sino que los mismos jurados suelen tomárselo a mal cuando no se escoge el participante que deseaban.

Lea también: A Shakira le faltaría una sola cosa para ser la ganadora de Yo Me Llamo

Sin duda, las peleas que se dan dentro de los jurados de Yo Me Llamo suelen ser muy profesionales dentro del ámbito de la competencia, pero parece que de vez en cuando, no se pueden ocultar sus emociones y Amparo Grisales lo dijo todo.

Grisales y Eso llevan muchas temporadas siendo compañeros de set, pero a pesar de toda la confianza y y el cariño que se tienen, Amparo Grisales no pudo evitar mirar mal a Cesar Escola cuando escogió a Luis Miguel por encima de Carín León, decisión con la que ella no estuvo de acuerdo, por eso mismo decidió expresar su inconformidad con una mirada terrible que dijo más que mil palabras.

Muchos en redes sociales se dieron cuenta de la actitud de la jurado frente a la decisión, hasta el punto de que Luis Miguel avanzó a la siguiente ronda y pasó a concursar por 40 millones de pesos.

Lea también: Lo más sexy que verá hoy: Carolina Soto mostró su lado más salvaje en pleno Halloween

Finalmente, luego de enfrentarse a Rosalía, fue quien se quedó con la plata en el bolsillo, así que muchos desearon que se haya gastado el dinero en algo bueno, considerando que es bastante plata la que se va a su cuenta de ahorros.

Lo cierto es que Amparo Grisales hizo mala cara, pero a los minutos ya estaba con una buena actitud.