Lo más sexy que verá hoy: Carolina Soto mostró su lado más salvaje en pleno Halloween

Carolina Soto, presentadora de ‘Día a Día’ es una de las más recordadas y queridas de la televisión colombiana, sobre todo por los años que lleva ejerciendo como presentadora y la familia que ha construido, que, sin duda, se ha convertido en un referente para más de uno. Sin embargo, lo que pocos esperaban era que sacara su lado mas sexy de todos.

No cabe duda de que a pesar de que Carolina Soto no es una mujer que suela hacer mucho ejercicio, mantiene una forma bastante esbelta, por lo que no le cuesta ponerse varios atuendos que le dejen ver la figura.

Precisamente fue ahí cuando Carolina Cruz decidió grabar la escena en donde Carolina Soto estaba posando de manera muy sensual, para que uno de los productores del programa le ayudara a tomar una fotografía en una silla.

La presentadora se encontraba con las piernas abiertas, mientras posaba con un sombrero barquero que hacía alucinó, al igual que su pinta, a Rosario Montes, de Pasión de Gavilanes. Carolina Cruz compartió un video en donde Carolina Soto aparecía de la manera más sexy posible, pose que deslumbró a más de uno, pues tenía una pantalonera de jean corta, más una camisa que mostraba sus atributos.

Sin duda, muchos espectadores colombianos quedaron sorprendidos con dicha pose, sobre todo. luego de haber salido en ‘Día a Día’ de esa manera y no verla de este modo en otro tipo de espacios.

Por supuesto, Carolina Soto se vistió de otra manera para ir a pedir dulces con sus hijos y se cambió a Batman, lo que deja por dicho que los personajes de las películas, especialmente de los superhéroes, están más vigentes que nunca.