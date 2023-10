¿Y esa mano? Uno de los escachaitos terminó ‘pasándose’ con su hermana en medio de inesperada situación

‘Los escachaitos’ se han convertido en uno delos creadores de contenido que más se ha ganado el cariño de los colombianos, ya que con sus recetas y demás temas temas relacionados con el campo, se han convertido en una de las cuentas con más seguidores en TikTok.

En las últimas semanas, han sido los más comentados en redes sociales, ya que uno de los hermanos, quien migró a Estados Unidos en búsqueda de mejores oportunidades, se habría casado con un hombre de dicho país. Sin embargo, los demás hermanos que se quedaron en el país siguen creando contenido diariamente para sus seguidores con su temática habitual en las diferentes redes sociales.

El momento incómodo entre los hermanos

En uno de sus videos, los creadores de contenido en un intento de baile resultó en tremenda caída haciendo que dos de los hermanos mayores tuvieran el incómodo momento, ya que uno de los hermanos sin querer le agarró los pechos de su hermana en el intento de no caerse. El momento que duró milisegundos fue percibido por los internautas, quienes no duraron en realizar todo tipo de comentarios al respecto,

“Mi hermano me toca dónde sea y nunca lo veré con malicia”, “Esa mano cuñado ya me estoy enojando”, “Ellos hacen las cosas sin malicia, no digan esas cosas”. Fueron algunos de los comentarios que recibieron en el video. A raíz de este suceso, los hermanos salieron a aclarar el tipo de relación que tenían, ya que muchos llegaron a pensar que eran pareja.