¿Jugando con fuego? Laura Acuña reveló el ‘favorcito’ que le pidió a las ánimas del purgatorio para su carrera

Una de las presentadoras más famosas de la industria del entretenimiento es Laura Acuña, pues llegó de su ciudad natal Bucaramanga a Bogotá para cumplir con cada uno de sus sueños y así fue, ya que llegó a deslumbrar en ‘Estilo RCN’ y ‘Muy buenos días’. Y es que gracias a su carisma y espontaneidad logró adquirir una gran visibilidad en sus redes sociales, en donde se encarga de revelar varios detalles de su vida, especialmente de sus hijos, pero en esta ocasión terminó confesando que le pidió un favor a las ánimas del purgatorio para su carrera.

Y es que su gusto por la presentación y las cámaras la llevó a lanzar su propio programa ‘La Sala de Laura Acuña’ en donde se encarga de cada 8 días invitar a un personaje de la esfera del entretenimiento para que cuenten su historia. Como era de esperarse el mes de Halloween no pasaron por alto aquellas situaciones de temor y hasta de gusto.

El más reciente invitado al programa de la bumanguesa fue el Dj Daniel Tres Palacios, en medio de los diversos relatos de terror de los que ha hecho parte, el turno fue para Acuña quien aseguró que durante su época universitaria y a lo largo de su vida el madrugar ha sido uno sus mayores inconvenientes: “Yo trasnocho lo que sea y nunca he trabajado de noche, siempre me ha tocado madrugar mucho”.

Seguidamente, la presentadora reiteró que mientras estudiaba derecho, tenía una materia que se llamaba Medicina Legal la que precisamente estaba programada durante los sábados a las 6 am. Durante los dos primeros semestres, Acuña confesó que iba perdiendo la materia, pues nunca asistía, ya que le costaba mucho: “Cuando llegué a noveno dije me voy a tirar la hijuemadre carrera porque no logró llegar a esta clase”.

En medio de varias risas la actriz terminó confesando que a pesar de que pusiera la alarma no la escuchaba, “se levantaba toda la casa menos ya”. Ante el hecho, algunas personas le dijeron que existían algunas almas que se quedaban por ahí, pues les hizo falta algo, “Uno tiene que rezarles para que ellas puedan llegar a donde supuestamente tiene que llegar”.

Aunque Acuña ha sido poco creyente de este tipo de situaciones, una tía le recomendó rezarle a las almas del purgatorio para que fueran ellas quienes las despertaran, tanto así que funcionó: “A las 05:00 del otro día oí mi nombre y quedé sentada en la cama”.